Motos, alumbrado y ansiedades políticas

Hoy domingo ha vuelto con público el Gran Premio de España de motociclismo.Una cita deseada y que según hemos podido observar no ha tenido una afluencia de público como antaño. Bien porque es un año de "reseteo", transición, un año de vuelta o no a la anormal anormalidad, un año de falta de planificación a tiempo por la incertidumbre que nos rodea en la que hasta última hora no sabe nadie si al final se ejecutan los planes o se suspenden o aplazan. En cierto modo ocurre como en finanzas, que si es complicado gestionar el riesgo, mucho más difícil es gestionar la incertidumbre. Pero el resultado es muy positivo, mucho más que esos dos años anteriores que estábamos imposibilitados de poder movernos libremente. Ahora si, el factor virus no ha desaparecido, no lo olvidemos y sigue presente por lo que habrá que ver como nos condiciona en espacios cortos de tiempo. Unos plazos cortos porque nada más termine el Gran Premio encaramos otra celebración añorada esperada y deseada inmediatamente después de la que antes era feria de abril de Sevilla: nuestra extraordinaria Feria del Caballo …"que llega en mayo como flor de primavera".

El próximo día siete de mayo tendrá lugar el ansiado alumbrado de la feria. Una cita única y exclusiva que ofrece nuestra tierra jerezana y que después de dos años en el dique seco vamos a poder recuperar pero con el gesto y mirada de "reojo". El virus está detrás al acecho.Una feria que vamos a recuperar con ciertas dificultades ocasionadas por los dos años de parálisis, dos años de cambios en empresas de hostelería, caseteros, proveedores en definitiva de la feria y especialmente cambios en leyes normativas laborales que condicionan las contrataciones y afectan a las cuentas de explotación de las diferentes casetas de feria. ¿Cómo afectará a los precios?Tal es la incidencia que a día de hoy nos encontramos con casetas que no han comenzado a montar sus fachadas, no tienen puestos los elementos mínimos de montaje o en los caos más extremos no tiene caseteros para explotar los servicios de hostelería. Conocemos también casos que en el último momento han podido salvar la caseta porque el casetero que tenían acordado ya y cerrada la contratación se echó para detrás no hace más de diez días y han tenido que recomponer el cuadro en tiempo récord con las tensiones y ansiedades correspondientes. Y para ansiedades las que van a llover en el plano político que invadirán el recinto ferial para hacer visibles sus propuestas y convencer al votante que esté paseando por la feria. Una feria que se convertirá en un esplendoroso escaparate para los diferentes partidos políticos que no tendrán más remedio que lanzarse al albero (nuevo por cierto).

Arduo trabajo pues el que les queda a los que ejercen de relaciones públicas en las casetas identificadas como objetivo y en especial las de los medios de comunicación. Por allí pasará estirada `la crema de la crema´ política ya que las eleciones están ahí. Para empezar las del 19 de junio en las que se augura un viraje a la derecha con el PP al frente y en un escenario posible si no espabila el PSOE en el que quedaría confirmando un cambio de ciclo histórico después de casi 40 años de poderío socialista.La gran incógnita es si el PP podrá gobernar en solitario o en coalición con VOX. "Alea jacta est" ….. y vaya usté condió.