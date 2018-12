C omo se dice en mi tierra: eres un jartible, Pablo Motos. Hace ya tiempo que quería dedicarle unas palabritas al presentador de 'El Hormiguero', un programa bien hecho, para el que no escatiman en gastos ni en imaginación, pero en el que sobran el protagonismo y las preguntas, muchas veces ridículas, de Motos. Una propuesta televisiva de muchísimo éxito que se viene abajo cuando Pablo Motos abre la boca, ridiculiza con sus cuestiones e incluso con sus gestos. Invitados de todo tipo, de mucho nivel, que tienen que soportar comentarios, memeces como "¿nunca te has puesto pedo?", le preguntó a Saúl Ñíguez cuando el jugador del Atlético de Madrid le dijo que nunca había probado el alcohol: "Si no he tomado alcohol, nunca me he puesto pedo", le dijo. Pues claro, Pablo, hijo, ¿o hay que explicártelo? Es pelota, no saca jugo a las entrevistas, se le van las mejores, a veces parece que rivaliza con el propio invitado y no se da cuenta de que no es él el protagonista. En definitiva, dudo bastante de su profesionalidad. Y es algo que ya ha demostrado en numerosas ocasiones.