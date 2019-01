Moverse con toda libertad

Un amigo que hizo su vida en los Estados Unidos me comentó en una ocasión que si el precio de los combustibles es tan barato allí es por dos razones. De un lado porque el país produce crudo y, de otro, "por razones constitucionales". Tal cara tuve que ponerle que inmediatamente me explicó que la constitución de los estadounidenses les garantiza moverse con libertad. "Si el precio del combustible es prohibitivo se hace una afrenta a la ley de leyes americana. Ya no podrías ser libre de viajar". Debo reconocer que el planteamiento me impresionó. Es más, pensé que, tirando de ese hilo argumental, se garantiza igualmente la movilidad de las mercancías y que el tráfico pesado fluya por las carreteras como el agua por los arroyos en otoño. Lo malo es que esta buena gente se toma tan en serio su constitución que hacen cosas impensables, como disparar a un niño que se mete en su propiedad para recoger una pelota o portar armas porque tienen ese derecho... de cuando los comanches podían asaltar tu rancho. En fin. Americanos son, para lo bueno y para lo malo.