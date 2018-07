Muleta puesta y sin levantar el talón

Sé que no son los mejores momentos para algunas actividades y costumbres arraigadas a nuestra cultura, a nuestra historia. Quizás no han evolucionado al ritmo que debían y se está pagando el precio del desfase con la negativa presión del oportunista que nunca le gustó y aprovecha el turno histórico decadente para hacer su campaña.Conozco la situación de muchas de ellas y observo como en otros países con la mente más abierta, al menos la abrieron antes que nosotros , esos que abanderaron y fueron pioneros en levantar la voz con un precioso lema, 'Libertad, igualdad y fraternidad', defienden más y mejor esa cultura que es tan nuestra y que fuimos nosotros quienes les contagiamos. Es contradictorio pero cierto, extraño pero real. En la base de toda esta historia de España y la cultura taurina hay grupos, asociaciones y colectivos que están luchando y siguen trabajando con paciencia , constancia y tesón para salir del bache y no cesan en su empeño. Con energía y con respeto avanzan, logrando, como vemos, acortar distancias generadas por ese desfase de haber empezado a adaptarse un poco tarde a la evolución. Por ese motivo quizás están recibiendo el reconocimiento y apoyo lógico y moral de muchas personas e instituciones que valoran el excelente trabajo que hacen cada día por seguir apostando con ilusión y con el debido respeto por la tradición de una cultura que sigue viva porque forma parte de nosotros. Se podrá mejorar, adaptar a los tiempos y las formas pero nunca desaparecerá por mucho que aprovechen los oportunistas un momento de debilidad que lo tiene cualquier buena familia.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez es un buen ejemplo porque a pesar de no recibir subvenciones y estar al límite de desaparecer por la presión de las nuevas tendencias "anti todo", han sacado sus mejores ternos y recursos como son la perseverancia, respeto y torería siempre con "la muleta puesta , cruzados y bien colocados dejando respirar al animal", en este caso a los "anti". Las posturas ante estas cuestiones son variadas y siempre respetables. Lo que nunca debe sobresalir y así lo están demostrando aún habiendo recibido el miedoso e injustificado desprecio de la principal institución jerezana, es el odio y la falta de razón. Hay que trabajar y luchar para reconducir la situación demostrando, en primer lugar, respeto a los que no piensan como tú. Eso es lo que podemos observar en esta asociación que con prudencia y silencio sigue trabajando y dando buen ejemplo, ofreciendo oportunidades a los aficionados de todas las edades con actividades y clases gratuitas de salón todos los sábados en el Hontoria a lo largo del año. Hace escasos días celebraron, como mandan los estatutos, la asamblea general de sus asociados, y la verdad es que pinta muy bien y los resultados han sido de sobresaliente (de nota de universidad no del que sustituye a la figura que se encierra en solitario en una corrida). Ilusionados y apoyados por grandes personalidades, reciben aplausos y ovaciones por donde van y destacan como ellos mismos reconocen el apoyo de Sancho Dávila, que en todas las retransmisiones en las que ha participado en Canal Sur TV ha mencionado la excelente labor de este colectivo que le está muy agradecido por su apoyo al igual que a todos los medios de comunicacion que publican sus méritos y actividades dando difusión. No podemos olvidar al excelente restaurador jerezano Alfonso Rodríguez y Francisco Carmona por haberles cedido y atendido desinteresadamente el precioso Museo Taurino para celebrar la asamblea. Ahora toca a nuestro Ayuntamiento seguir lidiando este toro, premiar con buena acogida la labor que hacen para reconsiderar apoyos a esta asociación que pisa firme. ¡Suerte, al toro! y vaya Ud condió.