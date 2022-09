Municipales: abstenerse quienes buscan empleo

I niciamos un nuevo curso político, aunque en realidad nunca hemos culminado el anterior, ya que entre descalificaciones del adversario, insultos y componendas para seguir en el "machito", en nuestra imperfecta democracia eso de cerrar un ejercicio y comenzar otro es algo bastante desconocido en la práctica política de nuestros partidos y coaliciones; auténticas oficinas de colocación para sus militantes con carnet o los ineludibles "palmeros" de los que mandan en la organización incluso a pesar del paripé de las "Primarias"; no digamos en aquellos que forman parte de la obligada comparsa para que el más listo se mantenga en el poder, con la imprescindible ayuda de unos pactos, nunca anunciados a priori, como exigen la vergüenza y la decencia política y tantas veces alcanzados mediante el "generoso" pago de regalías…, de las que muy bien podrían hablarnos, por ejemplo, los nacionalistas vascos de la derecha; para los que ahora los etarras "no son tan malos"; tanto actualmente con gobierno de izquierdas como antaño con los de centro derecha, que nunca llueve a gusto de todos en la viña del Señor…

Y con esta manifiesta realidad, se nos vienen ya, en el próximo mes de mayo, las previstas elecciones autonómicas y municipales, en las que los andaluces no tendremos que concurrir a las primeras, que sabido es el "meneo" que el modosito malagueño Moreno Bonilla le metió, no hace aún mucho tiempo, al resto de la concurrencia; a las que ahora llaman "confluencias", logrando algo en esta tierra que ni el mismísimo senador perpetuo, el olvereño señor Arenas, fue nunca capaz de conseguir, aunque la verdad sea dicha en una ocasión estuviera a punto…

Y con el anuncio, de lo que ahora se ha dado en llamar "pre campaña", nos salen al paso ciertos personajes que lo mejor que podrían hacer es abstenerse de figurar en algún puesto de cualquiera de las listas, ya que solo buscan un trabajo retribuido, vamos, una colocación y la mayoría de los cuales podrían entrar, sin duda, en la calificación de "salvadores", "imprescindibles"; que no se resignan a no estar; iletrados e inexpertos y sin una mínima experiencia en cualquier tipo de gestión que es lo menos que se le puede demandar a cuantos aspiran a dirigir esa empresa pública llamada Ayuntamiento, de la que todos los ciudadanos del lugar somo no solo partícipes y generosos contribuyentes sino, también destinatarios de cuanto no se sepa plantear de manera acertada para la vida del común…

Por tanto, ojo amigo lector con quienes componen la propuesta de los partidos para nuestras municipales, que después no vale lamentarse con las consecuencias si usted no ha depurado, con su voto soberano, las propuestas que nos ponen delante, en un exceso inútil de interminables listas de partidos y coaliciones, la mayoría de las cuales no pasan de ser meras listas interesadas, como anteriormente se apunta, para lograr el "curro" del que se carece o conseguir mejorarlo por supuesto de retribución…