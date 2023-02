Municipales: los jerezanos quieren saber

S OBRE las convocadas elecciones municipales, para el próximo mes de mayo, ya he escrito anteriormente, pero dada la obsoleta ley electoral que padecemos los españoles; cuya redacción cuidaron muy bien, con una clara intención de que les favoreciera; quienes en junio de 1975 encabezaron la llamada Transición, tanto la derecha que gobernaba entonces llamada UCD como los socialistas del PSOE que aspiraban a llegar al poder; lo que en1982 lograron por amplia mayoría; he creído que debía volver sobre tan trascendental asunto ya que nos encaminamos hacia unas municipales y bueno sería que pudieran aplicarse, al menos para el futuro, diversos principios que la realidad política de nuestro país reclama y desde luego que evidentemente preocupa a millones de ciudadanos que tienen claro que con la legislación vigente en esta materia no caminamos por muy buen camino y el resultado a veces es todo lo contrario a lo que necesitamos…

Y bueno sería que, a las razonables dudas existentes entre los ciudadanos, al menos las que legítimamente albergan los no "ideologizados" o aquellos que aceptan sin pestañear las consignas partidarias y los que creen, como si fuera el Evangelio, en los mensajes histriónicos e interesados que les sirven las llamadas redes sociales, que campan sin control alguno, se les respondiera con argumentos serios y razonados que les ayudaran a decidir el sentido de su voto en las urnas.

Que se les contestara; repito a sus muchas dudas; si la excesiva fragmentación del voto no nos ha llevado a convertir en poco menos que en ingobernables y arteras muchas de nuestras instituciones, obligando a pactos que en si mismo son antinaturales y solo se sostienen desde la descarada intención de algunos de perpetuarse en el ejercicio del poder. Si acaso no resultaría conveniente y saludable para España que de una vez por todas se introdujera en nuestro sistema electoral la llamada "doble vuelta", primando así las tendencias mayoritarias de los votantes. Si debería evitarse la concurrencia a las elecciones de grupitos minoritarios, tras los que se percibe un interés de quienes los componen; especialmente del "cabecilla"; por lograr ese escaño que da acceso a un salario para varios años... si no debería impedirse, con argumentos, la concurrencia de los "imprescindibles" que ya tuvieron su escaño y su poder en etapas anteriores, que ya no volverán…

Como tampoco estaría mal que de los posibles pactos electorales tuvieran que ser informados los votantes, antes de acudir a las urnas, para evitar esa sensación que tantas veces hemos tenido cuando el partido que ha obtenido la mayoría de sufragios, aunque no la suficiente para resultar ganador de los comicios, decide unir su futuro a otra fuerza política minoritaria e incluso a la suma de varias, que con un puñado de votos puede entregarle el gobierno municipal sin más.

Así que cuidado, amigo lector, y piénselo muy bien que mayo está ahí, a la vuelta de la esquina y ahora vendrán todos con "las mejores ofertas" …