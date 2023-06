Tengo la moderada sospecha de vivir en una sociedad egolátrica. La autoproclamación del ego lo envuelve todo, y de qué manera. Raro es el día que no me encuentre con alguien a quien se le deba la razón de la existencia, la salida del sol, la luna y el viento, tan contento de haberse conocido ¡Qué aires de superioridad! Necesitan atención y reconocimiento a todas horas.

Teniendo que aceptar al mismo tiempo que -vergüenza me da decirlo- una ráfaga de este incienso nos corteja a todos cuando bajamos la guardia racional y nos perdemos en el YO mayúsculo que llevamos. Yo, de mí, a mí, para conmigo…lo declinamos a la perfección ¡espejito mágico! Hay enfermedad mental, sin duda. Y lo que le sucede al individuo también le ocurre, por extensión, a la sociedad. La excesiva autocontemplación nos pierde y distrae de los demás, que son quienes de verdad complementan nuestro ser y forjan, aunque parezca contradictorio, el auténtico espíritu del yo.

Si perdemos la alteridad por causa del cerramiento yoico, no habremos entendido lo que realmente significa el hombre social llamado a completarse en los otros, verdaderos hacedores de nuestra personalidad. Los demás siempre importan para toda actividad humana; son ellos quienes configuran la racionalidad del trabajo, la escuela y la vida ¿Qué seríamos sin los otros? Diría que el espejo de Narciso debería ser el prójimo y no la luminiscencia que provoca el propio reflejo del río.

Todos nos hemos encontrado, en más de una ocasión, con quien sólo busca reconociendo personal y palmaditas en la espalda. Gente que no acepta la mínima palabra crítica, a riesgo de que te monte un cirio y mande todo al final del palo mayor. Procuro tratarles de ‘vuecencia’, y compruebo que, en su cerrazón, no acaban de enterarse de la tomadura capilar. Necesitarían una terapia urgente de conversación con la alteridad; sólo porque salieran de su enclaustramiento psicológico y repugnante. Dan un poco de pena, se les mira con cierta sorna y hasta son objeto de burla razonable.

El problema se da, y esto tiene otra carátula, cuando el individuo en cuestión tiene poder y representa a un pueblo en circunscripción alguna o estado. Pondría un ejemplo en personajes, casi positivos, del celuloide, para que nadie se diera por aludido: Iron Man, el Sr. Burns de los Simpsons, Spider Man o Cruela de Vil de 101 Dálmatas; si no fuera porque son inofensivos; cosa diferente si dijera: Nerón, Marco Antonio, Hitler, Pol-Pot o Mussolini. Estaríamos hablando de otra cosa mariposa.

Quiero decir, con esto, que el narcisismo ha tenido, y tiene, repercusiones muy potentes en la historia reciente como para dejarnos engañar por una patología de semejantes características ¿Conocéis a algún personaje actual que sea grandioso, arrogante, dominante y extrovertido en exceso? ¿Con una alta autoestima, audaz, falaz y feliz de auto escucharse en público? Ahí está. No hay duda. Narciso en persona. Si así fuese, tengámoslo en cuenta, porque su trastorno, además de afectarle a él, llevaría al garete a toda una sociedad.

La superioridad irrazonable, que necesita del constante aplauso, es peligrosa. Acepto un poco de cariño, cierta estimulación, algún besito y aplauso o cobijo en invierno ¿quién no? El problema se da cuando semejantes especímenes buscan privilegios y quieren un trato especial, incluso cuando sus acciones políticas no han logrado nada o lo han complicado todo. Como ese expresidente español que se arroga, él solito, el mérito de haber acabado con ETA. Sin comentario.

Una sociedad que no reconoce su superioridad, logros y talento no merece ser considerada en serio. Aviso: ténganlo en cuenta antes de emitir su voto. Si, por el contrario, se le reconociera y votase, sería el principio de un idilio inconmensurable: guerra cantonalista, independencias absolutas, sexo abierto, eutanasia a la carta, eliminación de segundas viviendas, participación comunitaria de bienes privados, igualitarismo, desaparición de reglas gramaticales, colas infinitas para cualquier gestión, ensañamiento con Mercadona y empresarios, cartilla de racionamiento, enseñanza pública doctrinal; mientras, un espléndido Falcon supervisaría el terreno nacional o venezolano con paternal cosmovisión identitaria. Porque la relación que buscase sería con personajes idénticos a él, únicos capaces de entenderle y aplaudirle su gestión, sin cuestionamiento alguno, que queda tan antiestético y vulgar.

¿Os habéis dado cuenta cómo este tipo de personaje se impacienta e irrita en cuanto no percibe reconocimiento inmediato? Arenga con ira, desdén y desprecio, como perdonando la vida a quienes, por supuesto, no le llegan ni a la suela de los zapatos. Yo le aconsejaría a alguna psicóloga competente; pero no suelen aceptar que la razón analítica invada su vida estelar.

Ahí está, no obstante, mirándose en los añicos del espejo de España, en lo que resta de espejo, en lo que queda de España, que no la conoce ni la madre que la parió, que dijo quienes ustedes ya saben. Nada de lo que digo es propio; lo expuesto lo pueden consultar en ‘Las metamorfosis’ de Ovidio.