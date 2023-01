Hoy procedería una reflexión obsequiosa y dulzona de cuanto hemos vivido en Navidad y Epifanía; lo siento, pero no me sale. Los Reyes Magos, que me llevarían a nacimientos, resultan inservibles; porque no los hay. Físicos, los de barro. Espiritualmente, mejor ni hablar. Los de 'verdad', como el villancico, ni de probeta. Hasta el gobierno, que ya es decir, oferta euros por niño; y ni por esas. La baja tasa de natalidad no permite un horizonte halagüeño. Estamos en invierno demográfico, que ha de llevarnos a unas gélidas temperaturas sociales, económicas y políticas ¿Qué no? Al tiempo.

De momento el problema requiere atención urgente. En España nos desayunamos cada año con un déficit de 250.000 nacimientos respecto de los necesarios para asegurar la sostenibilidad de la población. Ponte a echar cuentas y nos quedamos sin nacencias. No es ninguna broma, es realidad estadística pura y dura. Como diría el prestigioso economista Velarde Fuertes, ¿qué futuro tiene un país de viejos? España se ha convertido en el país de más baja natalidad del mundo (exceptuando el contendido aire fresco de los inmigrantes).

Las razones económicas de crisis que se arguyen para no tener hijos son verdad, y no; porque, así que terminaron las razones que lo justificaban, seguimos en el mismo proceso descendente e imparable. Nacen menos niños que en la guerra civil y la posguerra, menos que en el siglo XVIII, cuando España contaba con 10 millones de habitantes, según el censo de Floridablanca ¿Tiene o no perendengues la cosa?

Ahora, cuidan a cada nieto, por lo menos, de cuatro a ocho abuelos (y con las nuevas relaciones parentales no es de extrañar que se acumulen hasta dieciséis vigilantes por niño; pero eso es otro tema). A este paso, las medias de edad van a ser talluditas. De la cuna a la cana: la pirámide de Keops se ha invertido. Esto, no es burla. Ya veremos cómo se soluciona el sustento de los jubilados cuando los activos sean igual a los pasivos, y tengan que soportar gastos los pocos mozos que para entonces queden. Y ojito con que los jóvenes no convengan en contraer matrimonio con los viejos. Bastaría con un telele emocional, para asignarse la pensión de viudedad indefinida. Y así sucesivamente, por arte de birlibirloque.

¿Cuántos activos se necesitan para mantener a un pensionista? Tendremos pensiones bajas o cotizaciones altas. O ambas cosas a la vez. La rotonda del minotauro será una broma mitológica comparado con lo que se nos avecina. El envejecimiento medio de los españoles alcanza cotas aproximadas de dos años por década. Te pones a echar cuentas y la cosa se pone chunga. Si mueren más que nacen, el saldo pasa de ámbar, en el que ya estamos, a rojo brillante de semáforo.

Quitando el 'desconeje' de las epidemias, que alivia la carga social, por más que duela decirlo, las diferencias entre nacimientos y muertes son negativas. La fecundidad es bastante infecunda y la población española tiende a declinar, que no el rosa-ae, y envejecer más y más. Por esto mismo la mirada hacia la migración, egoístamente hablando, ha de volverse acogedora. Ya saben: de Belén a Egipto, y viceversa, como 'er Manué', que, naciendo y emigrando, fue salvando.

¿Son entonces los extranjeros la solución demográfica y laboral? Que la población autóctona se está perdiendo es un hecho incontrovertible. Ahí están los datos. Que otros nos estén sacando las castañas del fuego, es un hecho, hasta en Europa. Que tengamos que apechugar con nuestras decisiones erróneas, es también incuestionable. Y que nuestros errores nos lleven a la extinción física y moral, un axioma que se impone descorazonadoramente. Si a todo esto, más a más, añadimos los efectos económicos que conllevaba, nos caemos con todo el equipaje.

¿No es acaso el crecimiento de la población el motor de la demanda en la economía? No soy economista, ni falta que hace para saber que a mayor demanda más inversión. De una cosa estoy seguro, mire usted por dónde, que sí habrá más demanda de fármacos, cuidados médicos y eutanasias asistidas ¡menudo estado de bienestar nos espera! ¡Luna menguante! Supongo que las farmacéuticas serán las únicas que frotarán las manos, los demás a 'mamar'. ¿Quién va a consumir? ¿Quiénes van a comprar casas? ¿No entraremos en una depreciación de todo?

En resumen, que, si piensas en serio y sacas conclusiones, más o menos sencillas, la falta de nacimientos lleva a la evaporación de todo cuanto hemos sido hasta ahora: economía, cultura, religión, tradiciones, lengua, historia. Vida, en suma, que se nos va al garete por los desagües de nuestra ineptitud. Con menos nacimientos: menos gente, menos casas, menos activos, menos negocios, menos riqueza, menos trabajo.

Desde luego desaparecerá cualquier problema de identidad sexual o identidades nacionales. Sin nacimientos, nada hay. Queda, en cualquier caso, por saber de quién será todo cuanto nos rodea. Alguien, menos democrático que nosotros, dijo: 'con nuestros vientres, os conquistaremos', aquello que no supimos, o no quisimos defender. Se aprecia, sin embargo, que, mientras disminuyen los nacimientos, crece exponencialmente la viagra. Elemental, querido Watson.