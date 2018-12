La Navidad le gana a las redes sociales

Qué quieran que les diga. El hecho de que haya un parón casi absoluto en las redes sociales durante varias horas mientras se celebra la Nochebuena da un motivo de esperanza a esta sociedad. Y es que hay ocasiones en las que parece que todo gira en torno al móvil y al comentario jocoso. Fue acabar de dar su mensaje el Rey, saltar los de siempre dando sus consignas, y de repente se hizo el silencio. Me resultó maravilloso. Fue un momento realmente curioso pues viene a significar que un montonazo impresionante de gente estaba en ese momento celebrando. Sí, todos, desde esos que no creen en Dios ni consiguientemente en la Navidad, a los que lo hacen tal y como lo vivieron cuando eran niños y al amparo de sus creencias. Lo único que me dejó preocupado fue ese "felices fiestas" usado por aquellos que dicen pasar de la Navidad pero acaban hocicando, tal y como decimos por aquí. Como sigamos así llegaremos al punto de Estados Unidos, donde no se dice 'Merry Christmas" al vecino no vaya a resultar que sea judío, musulmán o, vaya usted a saber, adventista del séptimo día.