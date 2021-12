Hace más de 2000 años, en un portal, en Belén, nació Jesús, Y María, José y el Niño salieron adelante con la ayuda de quienes le visitaron.

Desgraciadamente esta historia se repite en nuestros días y es que hay tantas vidas como portales y en muchos de ellos, se necesita ayuda urgentemente. De ahí que desde Cáritas gritemos que en 'ESTA NAVIDAD CADA PORTAL IMPORTA'.

Porque en esta Navidad debemos estar cerca y acompañar también el dolor precario de tantas familias y personas excluidas, sin recursos, sin empleo, en soledad. También esas personas migrantes, hacinadas en las islas o en lugares indignos.

Y es ahí, donde nos proponemos descubrir en esta Navidad, los portales que con toda probabilidad tenemos tan cerca, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestros pueblos y ciudades. Porque en esos portales, habitan nuestros vecinos vulnerables. Y es que la vulnerabilidad no es un accidente, la vulnerabilidad es propia de los seres humanos, nadie está exento y en ella nos identificamos en determinados momentos de nuestras vidas. Emmanuel Levinas, afirma que venimos al mundo necesitados de hospitalidad y esa condición de ser vulnerable no puede eludirse, ni tan siquiera puede ser superada. De tal manera que es esa conciencia de vulnerabilidad, la que nos lleva a tener que responder a la demanda de cuidados a la vulnerabilidad de otros. Ese "otro" que puede vivir en nuestro mismo Portal, y con el que debemos vincularnos y no excluirlo, ya que dependemos unos de otros, y por tanto estamos vinculados a él y a otros. Por eso debemos tomar conciencia de nuestra responsabilidad.

Y solo basta mirar a nuestros barrios y pueblos, para ver a esas más de 433.000 personas, que viven en Andalucía en una vivienda inadecuada, además de las 226.000 personas que viven en una vivienda insegura y lo que es aún peor, esas más de 5000 personas en situación de Sinhogarismo, acompañadas por Cáritas, que sobreviven y que en ocasiones no encuentran ni el Portal, porque también se lo impedimos.

Y, además esa realidad tan preocupante y dolorosa, que en Cáritas constatamos y es, la clara tendencia a un desplazamiento hacia situaciones de mayor precariedad y de vulneración al Derecho a la Vivienda (social, principalmente), al Derecho a la Salud (mental, por ejemplo), al Derecho al Trabajo (escaso y precario), así como el Derecho al acceso a los Servicios Sociales Públicos (donde las colas se imponen). Esa falta de Derechos que margina y arrastra también a un aumento de la soledad, especialmente lacerante en estas fechas de Navidad. Y por eso… ESTA NAVIDAD CADA PORTAL IMPORTA y en cualquier caso... ! Feliz Navidad a todos ¡