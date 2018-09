La oferta de espectáculos para esta Navidad en Villamarta tendrá de todo, pero claro, si no se dispone de una buena cartera de billetes, habrá que elegir. Con el anuncio ayer de '¡Qué suenen con alegría!', que en esta ocasión contará con Ainhoa Arteta y Manuel Lombo y abrirá el cupo el 5 de diciembre, el programa es intenso y para todos los gustos. No en vano, un día después, el 6 de diciembre, será Tomasa La Macanita quien cante a la Navidad, en un reto personal y artístico digno de no perderse. Pero también estará la clásica zambomba de las peñas, fijada para el 8 de diciembre con la Buena Gente como organizadora, y ya casi lindando con la Nochebuena, el día 22 de diciembre, el siempre atractivo ideario de Luis de Periquín, que presentará el segundo volumen de su 'Así canta Jerez en Navidad' con voces de la nueva hornada jerezana. Si quiere más, habrá tres días para ver a Miguel Poveda, con su nuevo 'Enlorquecido', y una noche para el Ballet Imperial Ruso. Los únicos que podrían quejarse serían los niños, cuyo turno no llegará hasta enero. Ahora, elijan y háganlo bien, si no, vayan guardando euros, así no se perderán nada.