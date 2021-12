Negacionismo

AUNQUE se trataba de un fenómeno bastante antiguo y conocido, ahora durante la pandemia se ha puesto de moda ser negacionista. Dan igual las evidencias científicas, o los fallecidos, o lo enfermos graves en las UCI de todo el mundo. Esto es un montaje de gobiernos y farmacéuticas para obligarnos a ponernos unas vacunas que en el fondo no sirven para nada. ¡Mire usted, que no y eso es lo que hay! ¡Ah! no intentes convencer a ningún negacionista de que está equivocado, porque además de estar hablando con un muro, luego te espetan que si estas aborregado o te tienen comido el coco. La palabra análisis y el debate entre iguales no existen en su diccionario.

Pues esta moda también impera en el deporte. Uno de los casos más conocidos es el de la mega estrella de la NBA Kyrie Irving, quien a fecha de hoy no se ha vacunado, se ha perdido dieciocho partidos y ha dejado de cobrar 380.000 dólares por cada uno de ellos. Kyrie, como cualquier persona en un país democrático tiene todo el derecho del mundo a decidir sobre si ponerse o no la vacuna. A priori, daría igual los motivos, es un derecho que nos asiste y debería ser respetado al cien por cien.

Al principio de este lío del base de los Nets y su negativa a vacunarse, el jugador en cuestión comenzó a darles ‘me gusta’ a publicaciones de Instagram que afirmaban que “sociedades secretas” estaban implantando vacunas en un complot para conectar a los negros con una computadora maestra para “un plan de Satanás”. Hoy en día, tras 18 partidos sin jugar y unos 6,84 millones de dólares perdidos, ha realizado unas declaraciones en las que dice que no es negacionista, sino que no quiere vacunarse porque no confía en ninguna de ellas. Démosle un poco de tiempo al tiempo y seguro que aparece una vacuna de total confianza para el jugador norteamericano.

Mientras, han vuelto a Europa los partidos de fútbol a puerta cerrada, las restricciones y confinamientos y curiosamente los datos oficiales (evidentemente negados por los negacionistas) reafirman que el grupo de personas más afectados por esta sexta ola del Covid son precisamente los no vacunados. Por cierto, cuando se extendió el rumor de que sería necesario el pasaporte Covid para viajar o poder salir a cenar con los amigos, miles de estas personas han acudido a la cola de la vacunación.

De conspiraciones, de corruptelas, de tejemanejes de reyes, emperadores, presidentes, religiosos, políticos y poderosos al margen del pueblo está llena la historia de la humanidad. Da igual la raza, el continente, la cultura, esa naturaleza humana ha existido, existe y existirá por los siglos de los siglos. Cuestionar, conocer y luchar contra esa actitud despótica es todo un acierto, convertir eso en negar las evidencias por negar me parece una estupidez que puede volverse en contra de quien la practique. Peor aún, que nos afecte al resto por culpa de estos.