Numerus clausus zambombae

Lo comentaba hace unos días: Jerez padece serio riesgo de ver morir de éxito a sus zambombas. Sería bastante recomendable establecer un 'numerus clausus'. No es conveniente -ni agradable a los oídos, ni compatible con la libertad de movimientos- que en una plaza se celebren tres zambombas a la vez. Otra cosa que nos podríamos ir haciendo mirar es el uso de megafonía. Eso es incompatible con la esencia de una fiesta participativa donde las haya. Y la zambomba lo es. A ellas se va a participar, aunque sea para tocar torpemente las palmas. Cuando uno visita Jerez, en estos días grandes de su esencia, y se encuentra con dificultades para todo el favor que se le hace a la ciudad, a sus negocios hosteleros y a sus tradiciones es nulo. Es más, se les perjudica seriamente. Hay que empezar a repartir las zambombas, al menos aquellas que ocupan un lugar en la vía pública. Las que se celebran de puertas adentro no generan problema. No reglar esta celebración en breve terminará acabando con ella.