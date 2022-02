¡Ojú qué lío!

Difícil está la gobernanza en Castilla la Mancha, y difícil lo tiene el PP de Andalucía, porque su petición a los castellanos leoneses de ganar las elecciones con holgura ha sido un fiasco. Y para no dejarnos tranquilos y dar trabajo a los analistas, periodistas de parte, y 'correveydiles', tenemos el lío de Madrid, que comenzó con el espionaje, y no lo tengo claro a pesar de muchos informativos y comentarios: ¡Se acabó el asunto del espionaje! Ahora lo que le va a los ínclitos del PP son los negocios apañados, las familias y amigos comisionistas… Y salen a la palestra, (…escuela de lucha en la Grecia antigua), Esperanza Aguirre fracasada 'cazatalentos' profesionales, y la marquesa de Casagrande, que no la quieren ni en el PP. Abascal apostado en su puesto de caza.

Nos tienen entretenidos para olvidarnos que el barril del crudo ha subido a 96 $, y se presupuestó a 62 $. Que la tasa de inflación está por encima del 6%, que los convenios colectivos se están firmando de media al 2%, y la inflación se va a comer la subida salarial. Que hay trabajadores que son pobres. Mientras Casado y Ayuso dirimen sus diferencias, la población desciende en España y en el mismo Jerez disminuye. Los jóvenes, muchos, no tienen confianza en el futuro para formar una familia, tener un hijo, comprar una vivienda o alquiler social… Existe pobreza energética entre ancianos y trabajadores eventuales. Estamos entretenidos, y la reforma del capitalismo, que anunciaban los capitalistas, no se produce, y el cambio climático se deja para luego… menos mal que la pandemia va cediendo.