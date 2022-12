La Opinión de Álvaro R. Doña | Olé, olé, olé, olé...

Pasaron, pasan y pasarán los años y siempre habrá gente buscando reabrir debates. El forofismo, nunca buen consejero, logra, en ocasiones, cegar al que de forma más cuerda se comporta en el resto de aspectos de su vida. Sin embargo, como alguien dijo alguna vez, la verdad solo tiene un camino, y hace un par de días, esa verdad se consagró para mantenerse, inmortal, en el tiempo, en el imaginario y en el corazón de quienes hemos tenido la suerte de vivir algo maravilloso.

Hoy es imposible no dedicar estas líneas al deporte que, desde muy pequeño, me hizo vibrar, saltar y llorar a partes casi iguales, aunque realmente esta vez no me tocara tan de cerca. O sí. Quien escribe esto tenía apenas once años cuando vio, a medias entre la televisión y el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, el primer gol que Leo Messi marcó con el FC Barcelona. Si no recuerdo mal -no pienso buscarlo, confío en mi buena memoria-, el partido tuvo en lugar la temporada 04/05, algo que suena ya tan lejano como el hecho de que el mismísimo Ronaldinho fuera quien le diera la asistencia de ese gol.

Nada más y nada menos que diecisiete años después, Messi continúa en primera línea de batalla, levantando la Copa del Mundo en su último baile nacional, en el torneo de los jeques y de los sentimientos encontrados. Pero no estamos hablando de eso. Hablamos de hacer dos goles en la final -siete en total-, doblegar a la todopoderosa Francia y tomar el testigo que Diego Armando Maradona dejó allá por 1986. Ambos jugaron dos finales y ambos perdieron una con Alemania. No obstante, los dos lograron bordar su estrella de la albiceleste para agrandar el misticismo de una afición que no se merecía menos desde que comenzaron los partidos.

Inmortal y, para cualquiera que tenga un poco de criterio, el mejor de todos los tiempos. Una maravilla a la altura de cualquier fenómeno en cualquier campo, con quien muchos crecimos y a quien soñábamos ver, como al Diego, a hombros de cualquier compañero levantando la copa definitiva.