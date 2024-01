El Domingo de Ramos da un giro importante. La hermandad de la Coronación de Espinas pasa a ser la segunda mientras que el Transporte será la cuarta en pedir la venia en el palquillo de Aladro.

Esta jornada que abre la Semana Santa, al igual que la del Martes Santo, se encuentra en una situación que en Sevilla se denomina como del ‘trenecito’. Es decir, día en el que las cofradías se empeñan en pasar por las mismas calles y formar de esta forma un tren imaginario donde casi se entrelazan los cortejos. El Martes Santo con un problema aún más complicado: ir unidas dos hermandades de estilos muy distintos como es la Clemencia y la Defensión.

El ’trenecito’ se monta por el interés de las cofradías de pasar por una calle que aquí en este medio se ha denominado ya como ‘la calle fetiche’. Nos estamos refiriendo a la Tornería. Parece que si no pasas por la calle fetiche ni eres cofradía ni eres nada. Manolo Natera ha debido de acudir tantas veces a la famosa ferretería ‘La Tijera’ para hacer copias de las llaves de la calle que no sería de extrañar que hasta San Pedro tenga la ganzúa en el llavero de las puertas del Cielo.

El consejo, que para eso está, debería de meter mano y a algunas corporaciones le deberían de obligar tomar caminos alternativos. Nadie le quiere poner el cascabel al gato, pero todo el mundo sabe cuáles deben pasar y cuáles deberían de tomar otros itinerarios.

Como la cosa de pasar por la Tornería es ya tan de uso ordinario, llegará un momento que la singularidad estribará en todas aquellas que ni están si se las espera. La Borriquita quizá debería de salir más temprano como tantos ‘especialistas’ afirman por las redes sociales; pero que nadie se olvide que el problema está en la famosa calle fetiche y no si en San José se sale a las doce de la mañana. Si no pasas por la Tornería, no eres nadie. Y eso duele mucho en todo esto de las cofradías.