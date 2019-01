Recibí hace unos días, a través del IAF, algunos de los últimos discos llegados al mercado. Sinceramente, me encanta oír propuestas de cantaores o guitarristas que, por desgracia, no tienen la oportunidad de obtener un hueco en la rueda de festivales nacionales y extranjeros. Es como un aire fresco y cargado de optimismo que renueva el panorama flamenco, porque a veces uno está harto de ver y escuchar siempre a los mismos. Cada año son muchas las ilusiones por parte de artistas, consagrados y no, primeras figuras y no, que se atreven a lanzarse al mercado, aunque sea para dejar constancia de su aportación al flamenco. Ahora bien, a veces se debería cuidar determinados detalles a la hora de sacar un disco. Ya no me refiero a lo meramente musical, sino a detalles como las faltas de ortografía en los libretos, algo que por desgracia empiezo a ver a menudo. Es triste ver una propuesta musical plagada de recursos, pero que se adorna con una foto mal hecha y sobre todo con faltas ortográficas. Quizás tenga que ver también eso de que ahora escribe cualquiera y ya se sabe, zapatero, a tus zapatos.