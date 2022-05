Les cuento a ustedes dos cosas que a lo mejor o a lo peor no saben. Sin que signifique, por hablar de este tema, que miento a la bicha. Es la muerte, que por mucho que la citemos no por eso va a venir. Que ya lo dice el viejo refrán "hay dos cosas en la Tierra que no necesitan pedirse, que vienen solas, una es la lluvia y otro la muerte". Y otro refrán alusivo a ella "a la muerte encaminamos, no hay cosa que más se olvide ni que mas cierta tengamos". Pero ustedes tranqui, que todavía os queda tela marinera.

Las dos cosas a que me refiero y que todo el mundo debe saber son, la catalepsia y que lo último que se pierde es la audición. La catalepsia es la muerte aparente, que la persona está como muerta, no responde a nada, ni respira y está vivo. Se dan casos rarísimos, pero se dan, por eso no se puede enterrar a nadie hasta pasar un tiempo. Y en los hospitales le hacen al muerto un electro. La cosa tiene guasa, que te entierren vivo y despiertes en la caja….Alguien muy cercano me rogaba encarecidamente sobre este asunto y me hizo prometer, cosa que cumplí ya al rato largo tras certificar el médico el fallecimiento, que llegado el caso le taponara narices y boca con algodones. ¡Por si acaso! Hace unos días dijo la TV que en Shanghái le pasó a un chino, al que están envolviendo en un saco con la cremallera y notaron que el muerto braceaba dentro ¡estaba vivo el tio! Y en no sé donde, me han contado, destaparon un nicho para un traslado y vieron que el cadáver estaba boca abajo…..

La otra cosa, es que (dicen) que lo último que se pierde es el oído, de manera que una persona se muere, no tiene ni pulso ni nada y sin embargo sigue oyendo y a veces ha sucedido que, vuelto a la vida consciente, decía con espanto que oía a sus familiares, que cuando lo iban a enterrar, cuando el funeral, cuando el luto, si lo quemaban a o no, incluso como repartían el dinero del muerto….y sin poder decir ni hablar ni moverse. Lo que pasa con ello es que la criatura en vez de morir tranquilo, muere cabreado.

Los antiguos romanos le llamaban la Porca. Los griegos Keres o Tanatos según fuera violenta o no. Otros la llamaban Ángel de la muerte o Ángel del Abismo. Otros La Pelona. De cualquier manera no ha nacido de madre ningún hombre o mujer que no haya terminado en sus brazos. Y no pasa nada, es ley de vida. Estamos aquí un ratito y luego a la otra vida. Dicen que es tan dolorosa, porque significa la separación del cuerpo y del alma que han estado viviendo juntos cuarenta, ochenta años y esta separación como todas las separaciones, cuyos miembros se quieren es dolorosa. Pero si creemos en la otra vida….pues no pasa ná….nos vamos con San Pedro.

P/D 1.- Como llevo tantos años escribiendo en nuestro Diario, ha salido mi nombre prácticamente en todas las páginas. Me falta…aparecer por la ochenta más o menos….

P/D 2.- Ahora, como en el otro artículo, termino con una historia. Un matrimonio, ella era una "leona" y el un cordero. Se muere ella y va al cielo. Y a los dos años muere el y ella al verlo entrar por la puerta del cielo, yendo hacia él clama enfervorizada "José de mi alma…" A lo que el hombre le responde : "quieta, que el cura nos dijo, hasta que la muerte os separe".