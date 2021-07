La Paquera de Jerez:"Un cante a la luz y a la vida"

J OSÉ Carlos Plaza, director teatral, recientemente responsable de la puesta en escena en el Teatro Romano de Mérida de 'Antonio y Cleopatra', de William Shakespeare, durante la presentación a la prensa de dicho espectáculo pronunció la siguiente frase: "La obra es un canto a la luz y a la vida" (sic). Como me ha parecido tan feliz dicha definición, con sólo un breve cambio de "canto" por cante, quiero apropiarme de ella a fin de centrarla hoy en la figura que siempre supo regalarnos "un cante -docenas de cantes-, a la luz y a la vida", Francisca Méndez Garrido 'La Paquera de Jerez', que si no precisara frase o acción alguna para referirme a la cantaora del Cerrofuerte jerezano, un modesto acto como fue el ofrecido el pasado día 8 en el Museo Arqueológico de Jerez como parte del Programa 'De Tertulia en el Museo', 'La Paquera de Jerez… ayer, hoy, siempre', coordinado por Carmen Penélope Pulpón y con la intervención de José María Castaño, Juan Garrido y quien les informa, nos la trajo a un primer plano -del que nunca dejó de estar- para centrarme en dos acontecimientos de los que en este 2021 se cumplen cincuenta y cuarenta años respectivamente -1971 y 1981-; dos acontecimientos que, si no fueron los únicos y más importantes de su fecunda biografía cantaora, sí que en su día fueron entrañablemente disfrutados por ella y por quienes con ella convivimos en los más variados escenarios y en las más variadas ocasiones. El acontecimiento con más edad de los dos referidos, se remonta a 1971 -cincuenta años pues-, cuando 'La Paquera' se va hasta Córdoba y en el Concurso Nacional de Arte Flamenco que se celebra en la ciudad califal, se alza con el Premio 'Niña de los Peines', por bulerías. Un premio que no precisaba para demostrar su valía, su poder de convocatoria y los éxitos conseguidos hasta ese día en tablaos, teatros, plazas de toros y en los más populares recintos públicos así como en la más amplia discografía.

Diez años más tarde, exactamente en 1981, el 17 de octubre -cuarenta años están llamando a la puerta- cuando aquí en su pueblo, por voluntad de la peña flamenca 'La Bulería', presidida en aquellos momentos por Bernardo Martín Morón y el Ayuntamiento presidido por Pedro Pacheco Herrera, Francisca Méndez Garrido 'La Paquera de Jerez' fue objeto de un multitudinario homenaje a la puerta del número 20 de la calle Cerrofuerte, donde había venido al mundo en 1934, a fin de recibir el nombramiento de madrina de la entidad flamenca y presidir el descubrimiento de una placa en mármol que el Ayuntamiento dejó para conocimiento de generaciones actuales y venideras. Después, en local de calle Mariñíguez se desarrolló un segundo acto en el que, en el transcurso de una ronda poética tomaron parste Antonio Gallardo Molina, María Moreno Becerra, José Luis Zarzana Palma, Benito Pérez Rodríguez, Antonio León Manjón, José González 'Pepillo' y Manuel Ríos Ruiz entre otros con lo que 'La Paquera de Jerez' quedó proclamada Dama de Honor y Madrina de la peña flamenca 'La Bulería'.

He querido ceñirme a las dos efemérides que se conmemorarán este año, pero a fin de completar este trabajo, sin detenerme en la reseña de todos los premios alcanzados en vida y de los que pudo disfrutar -tiempo habrá para explayarnos en ellos, en los espectáculos que encabezó, en los tablaos por los que discurrió, en su abundante discografía, etc.- , reseñar aquellos otros que no pudo disfrutar porque le llegaron demasiado tarde: Medalla de Oro de las Bellas Artes, 'Compás del Cante', Hija Predilecta de Jerez, XXXVII Fiesta de la Bulería, 'Mujeres en el flamenco', Monumento que perpetúa su memoria, Palma de Plata 'Ciudad de Algeciras' y el homenaje que ofrecimos en Madrid en nombre del Ayuntamiento de Jerez en representación del Gobierno de España, con la proyección de la película-reportaje 'Por Oriente sale el sol: 'La Paquera' en Tokio', realizada por Fernando González Caballos, proyección ofrecida en la Filmoteca Nacional y la posterior charla que pronuncié en el Colegio de Médicos que terminé en los siguientes términos: "Hoy aquí, en Madrid, la capital de España, en donde tantos y tantos éxitos alcanzó, en donde residió por espacio de treinta años, Francisca Méndez Garrido 'La Paquera de Jerez' recibe este público reconocimiento a su memoria". A manera de epílogo, di lectura al poema de Manuel Ríos Ruiz, 'Cante en el tablao'. Finalmente se sumaron a la fiesta a la memoria de 'La Paquera de Jerez', Tomasa 'La Macanita', Elu de Jerez y miembros de la familia de los Méndez desplazados con dicho fin a la capital de España. Todo ello fue en marzo de 2008.