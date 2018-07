Del Parra al Huerta

Pido permiso para escribir hoy una columna distinta. No tengo más remedio que dedicarle este espacio semanal destinado a la opinión a dos hermanos de la Salud.

Hace cuatro años, Eduardo González Parra iniciada la primera legislatura de la querida hermandad de la Salud. Con apenas con unos meses le cedió el testigo otro grande de la Salud como es Antonio Gómez Baena, primer hermano mayor de la corporación.

'Edu' ha gestionado con mucha pasión y trabajo estos cuatro años. Años en los que la hermandad ha crecido en patrimonio pero, sobre todo, en número de hermanos. A 'Edu' le corresponde el primer año de túnica y otros muchos proyectos que se han llevado a cabo como el adelanto importante de la talla del misterio del Señor de la Salud. Pero todo esto es pecata minuta si lo comparamos con su condición como cofrade. Siempre ha estado a la escucha de los hermanos. Ha sido un hermano mayor de todos los que por allí vamos y nos sentimos de San Rafael. Ha tenido el temple suficiente y ha visto siempre el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. 'Edu' es un tío de categoría que el Señor señaló para estos primeros pasos de vida de la hermandad. Le acompañó un equipo que trabajó mucho por la cofradía y el resultado está ahí. Una hermandad que ya está preparándose para ir hasta la carrera oficial.

Esta es la misión que ahora le toca a Jesús Huerta Gómez. No pudo escoger mejor el Señor al que sustituyera a 'Edu'. Huerta es un tío sensato al que le gobierna muy bien el sentido común. Como tesorero en la anterior legislatura no sólo ha sabido llevar las cuentas -eso lo hace cualquiera- sino que ha sabido gestionar. Ahora le toca dar este paso adelante para ser la voz cantante, y lo hará. Y además estamos convencidos de que lo hará bien. Impondrá su personalidad y la cofradía crecerá para bien.

El Señor de la Salud es grande. Y grande son cofrades como los tres hermanos mayores que han conducido cada uno en su tiempo a esta hermandad. Y lo que queda por delante porque estamos convencidos de que el Señor irá siempre por delante, ¿verdad 'Edu'?