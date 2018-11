Seamos serios y reconozcámoslo. Esto de ver a los políticos dándose patadas en el culo es divino. Ya sea dándoselas entre ellos o arreándoselas en su mismísimo trasero para hacer lo que han tenido olvidado durante cuatro años. No menos llamativo es el trabajo de esos comisarios políticos, intentando cerrar frentes, erigirse en altas murallas que protejan a los amados líderes. Les dirán a ustedes que todo ello forma parte de la 'fiesta de la democracia' pero es mentira. Estas asquerosas circunstancias no tienen nada que ver con la democracia pero sí y mucho con el abandono, el dispendio y la dejación absoluta. Si ejecutáramos una deducción al absurdo, la conclusión a la que llegaríamos tras varias premisas sería la siguiente: "Los políticos solucionan problemas a brazo partido cada cuatro años"; "lo hacen porque hay elecciones"... Conclusión: "Pongamos elecciones cada año y medio y todo iría mucho mejor". Soy de los que piensan que en este país votamos demasiado poco. A lo mejor es que nos tienen miedo. No sé. Me da la sospecha.