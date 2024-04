Situarse ante la vida y vivirla con sentido ¡Qué fácil decirlo! Tener conciencia a cada paso de lo que ocurre y de cómo nos afecta, o para que no nos afecte demasiado. Vivir con estilo, con ideales, aunque no los consigamos del todo. Vivir la vida es tener conciencia de tenerla, saberla, pensarla. Rumiar la realidad que se nos presenta a cada paso, como los bovinos, masticar con los molares de la mente cuanto sucede a nuestro alrededor; de otro modo nos convertiríamos en cuneta de nosotros mismos, en hierba ajena y pasto para otros. Que no se nos escape el tren del entendimiento, aunque este no siempre coincida con las oportunidades visibles, y sea, por lo menos, la de tu propio pasaje.

Con frecuencia obviamos la lucidez propia conformándonos con los candiles de la penumbra ajena, como si de ellos dependiera la luz de nuestro camino. Pensar la vida: un reto, una misión, una necesidad. Reto porque la vida es lucha que nadie puede realizar por ti, un desafío permanente ante el que no se puede claudicar si no queremos terminar arrojados a la existencia, que decía A. Camus. Una misión, porque aquí estamos para algo, para un cometido importante que pasa por ser tú ¿te parece poco? Una necesidad, que, como el pan de cada día, requiere de nosotros mismos para satisfacer el sentido. Y muchas cosas más, las necesarias para sobrellevar con solvencia el peso de uno mismo, seguramente.

En la vida se gana y se aprende; no se pierde. En el pensamiento cristiano la pérdida es ganancia, si sabes orientarla adecuadamente. Sin duda, un aprendizaje punzante, pero sensato y juicioso si sabemos posicionarnos ante la realidad. Son muchas las veces que hemos de soportar el aplauso de una sola mano, los silencios insufribles y tantas soledades del camino. Pero ¿y qué? ¿No son acaso la escuela de la sabiduría con la que se conforma una nueva ilusión? A rey muerto, rey puesto.

Nada hay tan absolutamente importante que te impida seguir adelante. No seas necio en el atasco de ti mismo y avanza a horcajadas sobre el jumento de la vida, arañando las paredes del pozo, si fuera preciso, los barrotes de tu celda, con el pensamiento inalienable de tu propia libertad. Porque para ser libre se necesita pensar, pensar los pasos que damos, los paisajes que contemplamos, el aire que respiramos, el perfume de las flores y hasta el sueño de la inconsciencia, pensarlo todo para vivirlo intensamente, significarlo en cada nadería que nos envuelve, hasta darte cuenta de cuán importante eres en el detalle de tu insignificancia.

La vida está ahí para ser pensada, y cada uno de nosotros para ser el tábano de la existencia. Esto no es un andén en que se espera el tren de la tarde, es el tren mismo que lleva dentro los tiempos de la totalidad. Ahí estamos, dentro de él, presentes en el vagón que deja todo atrás y marcha inexorablemente hacia adelante. Eso hay que pensarlo, retenerlo hasta comprender el tiempo que somos, la razón que tenemos y el sentido que llevamos, el equipaje que nos define y la posibilidad que se nos ofrece para ser y hacer de la vida algo que, de verdad, merezca la pena.

Pensar el amanecer, la caída de una hoja o el nacimiento de una flor, la razón de ser de las cosas y de ti mismo, de por qué sientes y padeces, del por qué y para qué de cuanto acontece en el camino. Fíjate en la sabiduría del campesino, de cómo contemplando la naturaleza es capaz de interpretar el devenir de las estaciones, y, no sólo eso, sino la aplicación vital que hace de todo cuanto le rodea, desde el aula del cielo abierto, para llegar a la verdad.

Basta mirar el tronco de un árbol, el comportamiento del ganado, la posición de las abejas, el crecimiento de la hierba para conseguir más filosofía que la que pudieran hallar los Hegel y Kant de turno. La vida, pensada, lleva en sí tanta hermosura que insta a su consideración, a lo que de ella podemos aprender, siendo que es la vida misma la primera maestra que educa, que instruye y cultiva con la mejor pedagogía desde tiempos remotos.

Lástima de la prisa que llevamos, del utilitarismo que nos esclaviza, de tanta superficialidad que nos viste. Cargamos un tesoro en las alforjas de la existencia, una perla escondida que quiere ser encontrada, un algo de nosotros mismos que abriría las puertas del meollo. Detente, por tanto, para pensar, cavilar sobre el polvo que pisas o el trapo que lo quita, la huella que dejas o el antifaz que impide que seas de verdad tú mismo, bien porque la máscara sea la verdad, bien porque la profundidad sea la piel misma y la forma su contenido.

Sea como fuere, piensa, recapacita en esa pluriforme verdad que te rodea y envuelve: la vida en sí, siempre tan llena de todo lo que desconcierta. Me gustaría dormir en los brazos de una vida plena para despertarme cada mañana con la lucidez del sentido, siquiera con la apacibilidad de quien sabe que la vida merece la pena ser vivida con plenitud, pensada con la razón, sentida con el corazón, pero, sobre todo, exprimida en toda su intensidad. Nada hay que lo impida; salvo la inconsciencia de no querer pensarla, no intentar entenderla o no aspirar a ir un poco más allá. Envejecer y morir no puede ser el único argumento que nos queda.