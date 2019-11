Piqué y su 'fair play'

Odiado y amado en este país por su posicionamiento en el conflicto independentista catalán. Uno de los mejores centrales del mundo en la última década, últimamente cuestionado por su rendimiento en el terreno de juego. Estoy convencido de que, hoy en día juega, solo juega, porque le gusta. Su entrada en el mundo empresarial hace unos años le permiten tener al fútbol, salvando las distancias, casi como un hobby. Lo mismo se juega un torneo de póker de 25.000 euros de entrada que está intentando convencer a la ATP para implementar su Copa Davis. De hecho, Piqué hace tiempo que juega en otra liga muy superior a la de cualquier futbolista, la que juegan los grandes empresarios y grupos inversores.

Listo, muy listo parece ser, lo que pasa es que a veces los muy listos rebasan la línea para llegar a convertirse en demasiado listillos. La pasada semana, Manu Carreño le entrevistó en El Larguero de la SER, tanto en calidad de presidente de la empresa Kosmos, organizadora de la Copa Davis en su nuevo formato, como de jugador del Barça. Lo que más me llamó la atención fue cuando explicó la fórmula que la plantilla del conjunto blaugrana ideó para que la directiva pudiera fichar a Neymar este pasado verano.

Piqué señaló que “nosotros lo que le planteamos al presidente era que si nos teníamos que retocar el contrato lo hacíamos. Porque sabíamos que estaba el tema del ‘fair play’ y como la relación con el presidente siempre ha sido muy buena, en vez de cobrar lo que tengamos que cobrar el primer año, lo pasamos al segundo, tercero o cuarto para que Ney pueda entrar, si es que este es el problema. Nosotros al final siempre queremos ir de la mano con el club. Si podemos ayudar a que el club no tenga este problema, no teníamos ningún problema”.

La mayoría de los medios se han centrado en destacar el verdadero interés que Messi, Piqué, y por obligación el resto, tenían en recuperar al brasileño. Sin embargo, lo que me preocupa, me molesta y me indigna, es la propuesta de la plantilla al club. Piqué deja muy claro que si hacía falta evitar el ‘fair play’ financiero, ellos estaban dispuestos a tergiversar el espíritu de sus contratos para que el club bordeara la ley o, más simple, engañara a la FIFA y adulterara la competición. Eso, según mi forma de ver, es pasar de ser muy listo a demasiado listillo.

El juego limpio debería formar parte de nuestros valores más importantes, pero por desgracia siempre habrá personas dispuestas a estafar a las primera de cambio. Todo no vale para ganar.