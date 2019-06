Playas libres de humos

En unos meses ya no tendrá usted que sortear más colillas mientras camina por la playa. O retirarlas con asco justo antes de plantar la toalla y la sombrilla en la fina arena de cualquier punto de nuestro litoral sureño. Ya no tendrá que volverlas a enterrar si por la casualidad de un error fatal, éstas han sido descubiertas sin quererlo, para evitar que otro las encuentre con similar suerte a la suya. Si es fumador, la cosa se tuerce para usted, debido a una nueva propuesta de ley abanderada por la Junta de Andalucía que aboga porque algunas de nuestras playas se conviertan en espacios libres de humo.

Mala época ésta para los empedernidos nicotineros que quieran fumarse el primer cigarrito tras el café de la mañana, justo antes de que abran las primeras páginas (o por atrás, las últimas páginas) del Diario para empaparse de todo, informativamente hablando. Mientras escuchen de lejos el romper de las olas y el sol se ponga poco a poco en lo más alto a medida que pasen las horas. De esta manera, la Junta de Andalucía se ha lanzado a la propuesta progre que ya iniciara José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007 y a nivel nacional, cuando gracias a la Ley Antitabaco desterró a los fumadores a las calles, consiguiendo sacar el humo de los espacios cerrados. Siguiendo el ejemplo europeo y ampliando este tipo de espacios sin tabaco a lugares situados al aire libre, entre los que ya se encuentran algunos estadios de fútbol, el órgano de gobierno promueve el proyecto Playa sin Humo. Con él pretende delimitar algunas zonas de nuestras costas en las que quedará prohibido fumar terminantemente. Una medida para controlar el tabaquismo y evitar así los perjuicios que este tiene en la salud de los ciudadanos y también en el Medio Ambiente.

Ésta será una de las primeras medidas de Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias, a tan solo unos meses de su llegada a San Telmo. Con su respaldo a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, la nueva Consejería emprende este proyecto al que puede suscribirse cualquier ayuntamiento de costa interesado. Los consistorios adheridos no solo indicarán mediante paneles informativos la nueva condición de la playa, sino que facilitarán a los bañistas y visitantes las medidas a seguir para conseguir dejar de fumar.

Lástima que los datos no desciendan. Según las últimas encuestas en la actualidad los fumadores superan a los de hace 11 años en 2,3 puntos. Lástima que haya una dualidad legal entre fumar en una playa o hacerlo en un coche acompañado de tus hijos. Lástima que haya espacios cerrados, muy cerrados, a los que por mucha medida llegada del Ejecutivo, de la que no se pone en duda la buena intención, no lleguen a penetrar nunca los buenos humos. Aquellos que logran cambiar de todas, todas, las conciencias.