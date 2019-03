Pocas luces

Toca rascarse el bolsillo. El recibo de la luz volverá a subir a partir del próximo mes de abril después de que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez haya anunciado su decisión de no prorrogar la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica, que por cierto, aprobó en su día el PP. Toma ya. Lo curioso del caso es que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribero, justificó la decisión en que el Ejecutivo "no tiene capacidad de maniobra", o como respondió a preguntas de los periodistas, descarta prorrogar la medida por decreto ley "porque luego ustedes me acusan de electoralista". Es decir, cuando les conviene tiran de real decreto ley y cuando no, es electoralista. El consejo de Ministros ha aprobado varios decretos leyes, como el de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que en su día tumbó el pleno del Congreso. ¿En qué quedamos?. Ya están fuera de plazo, así que no esperen una rectificación y vayan preparándose para la subida, que no se apuren, apenas notarán el primer mes.