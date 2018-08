Poesía para el verano

¿por qué no? "…Son palabras que todos repetimos sintiendo/ como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado…" escribía Celaya. También mi poeta Blas de Otero, con esa ansia de Dios inalcanzable. El sevillano Luis Cernuda que decía: "Sombra hecha de luz, /que templando repele, /es fuego con nieve/ el andaluz…" También nuestra Josefa Parra: "…Hay sal sobre los labios. En la lengua, /un resto de naufragios y sirenas…", que nos trae al Jardín de la Luna Nueva a lo mejor de la poesía como a Luis García Montero. Hay para todos los momentos del día y de la vida. Así es la poesía. Mi poesía de cabecera es 'Espera', de Caballero Bonald: "Y tú me dices/ que tienes los pechos rendidos de esperarme,/ que te duelen los ojos de estar siempre vacíos de mi cuerpo,/ que has perdido hasta el tacto de tus manos/ de palpar esta ausencia por el aire,/que olvidas el tamaño caliente de mi boca…" Y tan veraz y suave como Ángel González: "Sí, fue un malentendido. Gritaron: ¡a las urnas! Y él entendió: ¡a las armas!-dijo luego. Era pundonoroso y mató mucho. Con pistolas, con rifles, con decretos…" Acércate, hay para todas las tallas.