Hace pocos días estuvo reunido en Roma el PP Europeo. El Papa les pidió que tuvieran como brújula la Doctrina Social de la Iglesia y recordó -en particular a los políticos cristianos- que “deben abordar con seriedad los problemas aferrándose siempre a los criterios de la dignidad de la persona y del bien común”. El Santo Padre planteó una cuestión que ha tenido una evolución dramática en las últimas décadas.

Para el político que no sea cristiano o lo sea en lo cultural, estas palabras no dejarán de sonarle huecas, pero al cristiano con vocación política ejerciente, debería ponerlo en alerta. Ninguna formacion política pone hoy fácil al católico mantener la coherencia de su fe con la defensa del partido en el que milita; sobre todo, si la disciplina de la organización no deja lugar a la crítica interna.

Casi desaparecidos los cristianos de base, la fuerte presencia del catolicismo en las organizaciones de izquierda se fue diluyendo hasta la irrelevancia actual, mientras que las derechas -que se atribuyeron largo tiempo la custodia de la esencia católica- tocan hoy otra partitura. Asuntos como el aborto -por poner un ejemplo reciente- son considerados por el PP español un derecho con perfecto encaje constitucional en un giro de 180 grados a lo defendido hasta hace un cuarto de hora. ¿Dónde están los católicos de esta formación? ¿ni uno solo ha salido a contestar? ¿Es que la dignidad de la vida no merecía una sola mención?

Mantener la coherencia en la vida -en la pública y en la privada- es difícil, te aparta de la tribu y te coloca en una soledad ni buscada ni querida, pero también es verdad que debe dejarte la conciencia más tranquila. Los políticos cristianos tienen la misión allí donde militen -derechas o izquierdas-de reorientar la política de su partido, aunque les suponga una travesía en el desierto.