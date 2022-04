Pórtico de hosanas y dolores

Uno quisiera entusiasmarse cada día, y ojalá que así fuera, si lo consintiesen las muchas variables que interfieren y lo imposibilitan. Buscamos el mayor placer y el mínimo dolor, sin necesidad de pertenecer a ningún hedonismo axiológico, que busca en ello el óptimo valor intrínseco; no es tal el caso. Desde que nacemos, ya vivimos la desazón de abandonar la placenta, que no es poco, para afrontar los primeros fríos ambientales, que se compensan, la mayoría de las veces, con el amamantamiento y el ronroneo de la madre. No está la cosa como para bromas, porque este malestar que sufrimos en Europa, a causa de la guerra, ya no es una cuestión de entretenimiento intelectual peripatético jugando a la filosofía moderna mientras te fustigas con un amontillado mañanero.

Ahora, comienzo de la Semana Santa, en que han de pasear las imágenes del Señor y su Madre por delante de nuestros ojos, parece necesario que nuestros males y dolores se confronten esencialmente con el Dios bondadoso y omnipotente de la carrera oficial. La fe no puede eludir la pregunta, ni dejar de escrutar la respuesta. La cruz se va a proyectar por todos los rincones de Jerez, y los penitentes, en representación de todos, creyentes o no, querrán proyectar, con su sacrificio, un poco de luz entre tanto calvario del mundo. No se trata de cargar sobre ellos el peso de una culpa expiatoria que corresponde a todos, pero, de algún modo, podremos vernos irradiados en sus túnicas para pedir, rogar, por un mundo más humano, y ojalá que más divino. Me gustaría encontrar en cada cofradía una ayuda para sobrellevar el dolor con un horizonte de sentido, aunque haya contradicciones en cada uno de los que cubren el tramo de la cofradía. No importa, con tal de hallar un mínimo de verificación de la fe y la esperanza que anhelamos para este mundo; que ayuden, con el sufrimiento de su estación penitencial, a mitigar ese eslabón del padecimiento que postra a tantas criaturas damnificadas de esta desdichada contienda. Llevamos, en muy poco tiempo, un excesivo acopio de dolores: catástrofe del volcán, enfermedades exponencialmente desproporcionadas a causa de la pandemia, dolores del alma en abismos infinitos, paros laborales hasta el límite de la indigencia, gobiernos abusivos, ambiciones y amarguras… (mejor no sigo relatando). Un alud de males que nos ha arrollado inexorablemente. Como si el mundo se hubiera confabulado para echarnos a perder la vida. Los sueños que teníamos se han despertado de pronto, porque nada es como habíamos soñado. Afortunadamente, en medio de tantas contradicciones, también está surgiendo el amor. Se dice, en una preciosa escena de 'Tristán e Isolda', del bardo medieval Gottfried de Estrasburgo: "Quien nunca sufrió dolor por amor, nunca tampoco gozó del amor. Amor y dolor: ¿cuándo se han separado estos dos amantes?". Es verdad, no hay amor sin dolor; pero es que nada es como fantaseábamos: ni la pareja, ni los hijos, ni el mundo. La alteridad, digna de amor, es, a la vez, causa de nuestro sufrimiento constante ¡qué paradoja! Necesitamos de los demás; y son los demás (y uno mismo) la causa del problema. De tal manera, que llega un momento en que sufrimos por todo. En esta semana, con todo lo que llevamos, resulta que también sufrimos por Dios; o porque nos apena su padecimiento, o porque se acentúa su aparente ausencia ante tanto dolor de tantos. Semana de pena y gloria en que tampoco Dios es como a mí me parecía. No esclarece las insoportables oscuridades, ni soluciona las llagadas preguntas que te dejan en el aire, como si Él no existiera. Repito, esta semana es de amor, a la vez que se queda a la intemperie el cuño doloroso que todo hombre lleva troquelado en el corazón, nadie escapa de él, por inevitable o por necesario.

Hoy, Domingo de Ramos, es un buen día para encontrarse con el Dios bueno y amoroso, con el humilde Señor, que, montado en un jumento, se pone al servicio de los hombres, haciéndole frente al mal oscuro que a todos acecha. Ante tantas preguntas que suscita el dolor, quizá tengamos carencias de explicaciones, o saturación de unas y otras. En esta vida tan frívola que llevamos, quizá sea demasiado pretencioso vincular la fe en Dios con el inevitable sufrimiento de los hombres; pero no hay problema humano, y el dolor lo es, que no afecte al problema de Dios, y a la inversa. Desde que Jesús entró en Jerusalén rodeado de hosannas y palmas, hasta el día de hoy, rodeado de marchas, cirios, costaleros y capirotes, el hombre creyente se sigue preguntando por el motivo de su fe y cómo compatibilizar la bondad de Dios con tanto dolor que atenaza al mundo. La razón se nos queda impotente a la vez que se abre, una vez más, un año más, la incomprensibilidad de este Dios cristiano que se entrega por amor, más allá del daño que se le infringe, más allá de la condena que soporta. Entre tanto, alzaremos los ramos ¡Hosanna! e intentaremos combatir bien el buen combate de la fe, en la arena de este circo que es el mundo, como buenos gladiadores ¡¡Domingo de Ramos!! Alea iacta est.