Precario sueño

Alberto gana 400 euros al mes. Comparte piso con tres compañeros porque en soledad las facturas se hacen muy cuesta arriba. María, factura más de mil euros al mes y es autónoma. Entre impuestos y cuotas de autónomo, se le queda un salario completamente ridículo. Pedro, que se paga un máster mientras trabaja, cobra 700 euros en negro por dedicarle a su empleo alrededor de doce horas (el día que tiene suerte). Sus amigos, bastante más afortunados que ellos, ocupan puestos de mucha responsabilidad y altas capacidades, no como ellos, que hacen labores que podría hacer un niño de parvulario. Como es de esperar, su cuenta a final de mes parece la de Amancio Ortega. Ellos, médicos, abogados, notarios o qué se yo, contemplan la patética existencia del resto desde un lugar privilegiado. No entienden su conformismo, su falta de ambición o su eterna lucha por la supervivencia cuando al mes le quedan dos días y sólo hay tres euros en la cuenta bancaria.

Dueños y señores del universo, ante la precariedad del resto, siempre se atreven a opinar. Invitan a sus amigos a cambiar de trabajo porque, según ellos, el mercado laboral dispone de puestos idílicos a los que ellos no optan por estar anclados en la comodidad. Los tachan de conformistas, de acomodados y poco inteligentes. Sólo tienen que bucear un poco, salirse de la zona de confort y la cuenta bancaria a final de mes seguirá siendo de lo más boyante. Para ellos, parece que la inestabilidad vital es algo buscado y hasta deseado. Te lo mereces por pusilánime, se puede entrever en su discurso.

Machacados, Alberto María y Pedro (que bien podrían ser Laura, Antonio o Rocío) revisan sus facturas y vuelven a hacer cábalas para, un mes más, sobrevivir a la precariedad más absoluta. Al menos hacen lo que les gusta, eso para lo que se han preparado durante media vida y aquello que un día se convirtió en el único sueño por el que luchar, se repiten como un mantra para no desesperar. Saben que su situación es terrorífica, que otros a su edad (ya se encargan de restregárselo) ganan cuatro veces más que ellos, trabajan muchas menos horas y han alcanzado un puesto que es la repanocha. No son tontos, sabían que con las profesiones románticas nadie se hacía rico, que el mercado laboral tendía a la precariedad y que su subsistencia sería una eterna lucha. Por eso no son conformistas, son unos testarudos empeñados en hacer de su sueño su modo de vida.