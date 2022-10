Presupuestos irresponsables

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 son irreales. Los ingresos están inflados y los gastos financieros subestimados. El cuadro macroeconómico que sirve de base a la previsión de ingresos está obsoleto. Prevé un crecimiento del PIB para 2023 del 2,1%, muy por encima de las previsiones de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) (1,5%), del Banco de España (1,4%) y casi duplica a la reciente previsión del FMI (1,2%). El Gobierno confía en que el impacto del fondo Next Generation alcance el 2,6% del PIB en 2023. Una estimación excesivamente optimista a la vista del impacto del 0,8% del PIB en 2021.

En su último informe el FMI advierte de que lo peor está por venir. Rebaja al 2,7% el crecimiento mundial, al 1,1% el de las economías avanzadas, al 0,5% el de la UE, con Alemania y Italia entrando en recesión y al 1,2% el de España. La mayor revisión es la de la UE, por el mayor impacto de la guerra de Ucrania, de la crisis energética y de los cortes de suministro y la persistencia de la inflación agravada por la depreciación del euro. Confiar en que los ingresos tributarios puedan aumentar un 7,8% hasta los 262.781 millones de euros en un escenario de estancamiento no deja de ser una utopía e imprudencia. El despegue de los ingresos en 2022 ha sido debido fundamentalmente a una inflación desbocada (el impuesto silencioso) que irá reduciéndose hasta aproximarse al 2% entre 2024/2025 por la fuerte subida de tipos de interés, la desaceleración de la demanda y la normalización de la oferta.

El gasto público alcanza máximos históricos con un incremento con respecto a 2022 de más de 22.000 millones, de los cuales más de 19.000 corresponden a la revalorización de las pensiones con el IPC. Lo cual garantiza una fuerte expansión del gasto público en los próximos años y un déficit creciente. Las pensiones suponen el 71% del gasto social. Seis de cada diez euros son gasto social. La carga financiera por los intereses de la deuda es de 31.330 millones de euros. Partida subestimada a la vista de la fuerte subida de los tipos de interés que continuará durante 2023. El gasto consolidado alcanzará la cifra de 450.722 millones de euros en 2023 frente a los 327.955 de 2018. En tan solo cinco años el gasto consolidado ha aumentado 122.767 millones de euros, el 10% del PIB. No se puede hablar de economía ni hacer política económica sin tener en cuenta el presente y el futuro. El presente pone en evidencia el déficit estructural creciente que supera el 4% y una deuda pública del 116% del PIB. Situación financiera insostenible si no fuera por las compras de deuda pública del BCE. Pero el futuro nos dice que el BCE ha cambiado su política monetaria expansiva, y que en los próximos años el Gobierno Español tendrá que apelar al mercado para financiarse. El mecanismo de protección (TPI) del BCE saldrá al paso de los ataques especulativos pero no de los que tengan causas fundadas. La ayuda estará condicionada a la adopción de reformas dolorosas que eliminen el déficit estructural, reduzcan los niveles de deuda y garanticen la estabilidad presupuestaria.