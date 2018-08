Producto interior bruto femenino

Una 'Cuenta Satélite' se realiza para saber cómo determinado sector de la producción incide en la contabilidad nacional. A través del Instituto Nacional de Estadísticas se sabe la distribución de los horarios de la población española, y desde ahí se realiza la Cuenta Satélite del trabajo no remunerado, fuera de mercado, en los hogares españoles. Si los trabajos en el hogar, desde compra de alimentos a cuidados a infantes y personas con problemas de salud, hasta limpieza del hogar y ropa, se pagaran a precio de mercado, el importe sería de 200.000 millones de euros. Este es el precio para que la sociedad funcione. Ese importe es sostenido mayoritariamente por las mujeres. El trabajo no remunerado es invisible, es femenino en su mayor parte. Lo que antes se llamara "sus labores", ahora se sabe que tiene un valor contable aún no incluido en el PIB español. Hay países que las personas que se quedan en la casa para la reproducción de la fuerza de trabajo tienen un "salario", porque forman parte de la producción de riquezas. Se puede profundizar en: http://www.ine.es/docutrab/empleotiempo/cuen_tiempo03.pdf