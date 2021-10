Prohibir las miradas impúdicas

Y que conste que no lo digo yo, que también, sino la señora ministra de Igual da, que en el documento conocido como "Protocolo para la Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual en el ámbito laboral", promovido por su Departamento y que ha sido dado a conocer esta semana pasada nos ha ofrecido otra muestra elocuente de su insistente preocupación por el género y las cuestiones sexuales que en cierta forma nos aproximan a la moral de "cartón piedra" de épocas pasadas, en lo que muchos , de los que ahora se alinean con las tesis de esta señora, bautizaron como "nacional catolicismo" y a los que se parecen bastante algunos proyectos de ciertas políticas, llevadas por su obsesión, sin duda más dignos de formar parte de la galería del disparate que de pasar a integrar parte del corpus legislativo del Boletín Oficial del Estado y eso, en España, nos está ocurriendo, de un tiempo a esta parte, cuando asuntos muy serios, que a todos nos afectan o pudieran hacerlo, se dejan en manos de quienes no están capacitados para tareas de tan alta responsabilidad…

Es decir, que según este ministerio, al que se acaba de incrementar, según he podido ver en alguna información perdida en la prensa de nuestro país, su dotación presupuestaria, las empresas españolas deberían vigilar, de aquí en adelante y según esta directiva del Departamento de Igual da, la exhibición de fotos sexualmente sugestivas y pornográficas, de objetos o escritos, miradas impúdicas, gestos, cartas o mensajes de correo electrónico y en redes sociales de carácter ofensivo y claro contenido sexual, insinuaciones y proposiciones, "flirteos ofensivos", comentarios obscenos y llamadas o contactos por redes sociales indeseados…para que luego no digan que la propuesta de la señora ministra no se asemeja a lo que el Cura nos soltaba, décadas atrás, en el confesionario, cuando largaba la retahíla de la Concupiscencia al atribulado pecador arrepentido…

Y es que aunque al parecer al actual Partido de los socialistas, o a su líder dominante, le resulte cómoda esta política compartida con autores como los de este protocolo contra la "Impudicia", en defensa - eso se vende - de la mujer, sus derechos y el respeto que indudablemente debe tener y merece, ya está más que comprobado y propuestas como la comentada lo ratifican, que una cosa son las acampadas callejeras, forzadas por la indignación de la sociedad civil y otra, muy distinta el procurar gobernar en beneficio real del conjunto de los ciudadanos, que merecen ser dirigidos por quienes posean la capacidad y el conocimiento para afrontar tan dura y delicada tarea…

Claro que con esta iniciativa a lo mejor encontramos, en el ámbito de la política, otra forma de incorporar correligionarios de la ideología propia y quizá tengamos pronto "asesores de moral" para vigilar que en nuestras empresas se controle adecuadamente que no se produzcan las "miradas impúdicas" que la señora ministra quiere erradicar…

Ahí queda la sugerencia.