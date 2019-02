Promoción local

Jerez debe hacerse valer fuera de esa frontera que lleva por inseparable apellido. Hay un amplio calendario de ferias en las que la ciudad debería estar y no está. La mayor acción turística llevada a cabo en los últimos años la realizó la ex alcaldesa Pilar Sánchez, con un ambicioso convenio con el todopoderoso touroperador TUI. Costó lo suyo pero puso a Jerez en el mapa y así hay que reconocerlo. La noticia de la pérdida de 17.000 turistas nacionales en solo un año es un dato más peligroso que triste. Puede ser el primer síntoma de un agotamiento como destino que a nadie conviene. Se trata de más de un millón de euros (lo que hubieran gastado estas personas, siendo cortos) que se ha perdido por los sumideros. No nos olvidemos que al igual que las webs y los perfiles de las redes sociales se actualizan la imagen de nuestra ciudad también debe ser renovada y recordada. Más que nada porque corremos el riesgo de caer en el olvido, de ser un destino más en una jungla donde se compite fuerte por tener un hueco. Ese hueco ya lo tenemos. ¡Metamos entonces los codos!