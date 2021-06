Puesta en común

Jerez y Málaga ponen en común sus políticas culturales. Espero que de lo referente a lo artístico no se hablara mucho porque si no… mala cosa. A saber: MÁLAGA : Museo Picasso, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga - CACMÁLAGA -, Museo Carmen Thyssen, Museo de las Colecciones Rusas, Centro Pompidou, Museo Casa Natal - Fundación Picasso -, Museo Jorge Rando, Museo del Patrimonio Municipal - Salas de La Coracha -, Museo Revelló de Toro, Museo de Bellas Artes… JEREZ: podríamos incluir, sin ser específicamente de Artes Plásticas, al Museo Arqueológico. Punto y final. Dicen que las comparaciones son odiosas. Aquí no sólo lo son; además, causan envidia. En la capital de la Costa del Sol, con Paco de la Torre al frente del Ayuntamiento, se lleva tiempo haciendo las cosas muy bien, se ha apostado descaradamente por el arte y no se ha puesto impedimento alguno para que ello sea así. Hoy en día, Málaga es, probablemente, la ciudad de España, después de Madrid, con una calidad artística más importante; incluida Bilbao donde se encuentra el Guggenheim y el Museo de Bellas Artes. Además, no sólo existe un permanente dinamismo en tales instituciones museísticas malagueñas sino que desde ellas se presenta, sin solución de continuidad, lo mejor del arte que existe en nuestro país. El Picasso posee una mala colección permanente pero tiene una de las mejores programaciones de muestras temporales que se pueda pensar; el CACMálaga, aparte de contar con la Colección Carmen Riera, presenta un programa expositivo de gran significación, con los mejores artistas de arte contemporáneo ocupando, con continuidad, los espacios del antiguo Mercado de Mayoristas; el Museo Ruso dirigido por José María Luna - también está al frente del Centro Pompidou y de la Casa Natal - nos ofrece lo mejor del arte ruso de todos los tiempos -, la franquicia del Centro George Pompidou de París nos permite asistir a lo más importante del arte contemporáneo proveniente de la capital parisina. ¿Y Jerez?. Casi nada. El mal no es de hora, llevamos tiempo bajo mínimos, cuando se goza de uno de los momentos creativos más importantes. ¿Qué le contaría la Alcaldesa a su colega de Málaga?. Espero que, al menos, ésta tomara nota