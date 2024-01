Pensar al hombre de hoy se me antoja que es pensar al hombre de siempre: mismos vicios y repetidas virtudes, si aún le queda alguna; de extravíos y corrupciones, aventajado, sin duda. En los pretéritos encuentra uno de todo, si bien conviene retocar alguna hodierna tropelía con supuesto criterio de hermenéutica actual. No es lo mismo el homínido que arreaba bueyes por la calzada romana que el actual género inclusivo con Bugatti Super Sport. Los dos van con prisa, pero ¿cuál de ellos llegaría antes? El hombre de la prisa y ‘el hombre tranquilo’ (de John Ford con John Wayne y la pelirroja Maureen O’Hara), dos formas de ver la vida y llevarla a cabo.

Todos los tiempos han tenido sus flaquezas, y el actual halla su despiporre en el ruido. Todo es un ir y venir de alboroto y agitación. Hay que estar, aquí y allí, al mismo tiempo. La globalización exige esta manera de vivir ajetreado, que es un sin vivir. Pero, incluso cuando nos dejan tranquilos, hemos desarrollado una incapacidad de estar quietos. La vieja filosofía de edificar una vida razonable y serena se ha ido al garete. La prisa por consumir el tiempo no nos deja tiempo ni para tomarnos tiempo. No digo un té con pastas de mantequilla, que sería libidinoso, sino tiempo de reloj de pared con cuartos y campanadas. Ya ni en el monacato se detiene el tiempo en la celda. Parece que todo tenga que ser movimiento, industria y acción productiva. Como si la faena consistiese sólo en resultados de inmediatez agobiante ¡Quietoparao!

Volvamos la vista atrás y aprendamos a situar la vida, no ocurra que todo sea un ‘camino de huida y vuelta’, como sucede con todas las aceleraciones existenciales. Me imagino al hombre moderno y apresurado, como a un hámster, uncido a la rueda, alífero, pero siempre en el mismo sitio. La flaqueza de nuestro tiempo está en tanto trasiego y alboroto, ‘pa ná’. Los sueños de libertad, que son los males del alma, se quieren cubrir a fuerza de robarle tiempo a la vida, como si ésta se delimitase en las vivencias de las sensaciones cronológicas: cuanto más, mejor. Y anda la gente corriendo, queriéndolo vivir todo y deprisa. ‘Carpe diem’, dicen, como si su aprovechamiento consistiese en un orgasmo indefinido y sin resuello. He aquí los males: ruido, trasiego y alboroto.

Ahora, empotra esta mezcla explosiva en deporte, viajes, industria, cultura y todo cuanto asome ¡Cataplún, a lo alto del mástil! ¡Qué ingenuos si pensamos que la velocidad sirve para los remedios del alma! Permítanme que haga de tábano y meta el dedo donde no debo. Que no, que la luz no viene por los raíles de alta velocidad ¿Para qué quieres llegar tan pronto? ¿Dónde? Comprendo que es un incordio hacer preguntas tan elementales - (tomen razón de ello los periodistas cuando las hagan en la Moncloa)- pero, si no se platean, el águila volvería a comerse el hígado de Prometeo, mientras éste permanezca encadenado. Males de ahora, males de siempre; ya saben ustedes, contingencia y pesares del humano amanecer ¡una lata! Al hombre moderno no le agradan sus zapatos, la naturaleza le aprieta, se olvida de lo que es para buscar indebidamente lo que le trae a mal traer. Es un azogue total.

La cuestión es vital: ¿para estar vivos hay que hacerlo estando agitados? Agitados como pollos sin cabeza, de aquí para allá, y sin piar. Porque si pías te cortan la cabeza ¡qué contratiempo! Y así pretendemos vivir, en constante euforia, que, por ser imposible de mantener, necesita química para no entrar en el profundo abatimiento, esa especie de ciclotimia que nos lleva de la cúspide al hoyo, en milésimas de tiempo. Para mantener el nivel hormonal alto hay que practicar kitesurf, puénting o climbing -(hay más gente en el Everest que en la Zambomba del gallo azul). Ignoro el fin de la actividad, aunque comprendo el grado de estupidez en el que se incurre (incurrimos). La generación Z, posmilénica (24 %), impacientes patológicos, quiere chutes de adrenalina en vena, hedonismos a corto plazo. Lo quieren ya, y punto.

Si alguien encuentra al genio de la lámpara que pueda hacerlo, lo felicito, porque con la subvención cultural con la que se chantajea a los jóvenes no se llega ni al Cuervo. Lo siento. Hay una baja tolerancia a la frustración bajo el síndrome de acaparador compulsivo de sensaciones. Es lo que hemos criado con tanta sobrecarga de gustos consumados. Que se lo piensen los padres, los educadores y los legisladores. Con la rapidez en la satisfacción por no querer disgustar, hemos logrado una mayor aceleración de la frustración no asumida y madurada.

El joven filósofo Jorge Freire, en ‘Agitación’, lo dice mejor que yo: ‘sobrecargados de estímulos y sometidos a la subjetividad caemos en una insondable grieta que es la distancia que media entre el deseo y la satisfacción’. Hemos conseguido que, a base de no querer privarnos de nada, hayan aumentado los tontos, en constante búsqueda de experiencias rápidas, sin reposo, que llegan al agotamiento de la nada. Queremos hacer mucho, pero ¿hay algo significativo? Vivimos en permanente agitación por la búsqueda de placeres y estamos cada vez más embrutecidos, ‘en guerra con las entrañas’(Machado) y sin nada consistente que llevarnos a la boca ¿Creamos, con tanta prisa, algo que merezca la pena? Detente instante, gritaba Fausto, teniendo a la puerta las cuitas de la vida y sus tribulaciones. ¿No estaremos haciendo el imbécil? ¡Quietoparao!