Fue el pasado día 10, miércoles feriado, - cuando las mujeres suelen hacer suyo el recinto del Parque González Hontoria- que, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, a las doce del mediodía, en el espléndido picadero que sirve de escenario para el desarrollo de sus espectáculos así como para las enseñanzas del arte ecuestre a los más jóvenes alumnos y entrenamientos para los veteranos, tuvo el detalle de dedicarme y dedicar a los aproximadamente 1.500 espectadores que ocuparon el aforo del recinto, el desarrollo del espectáculo ‘Cómo bailan los caballos andaluces’, conmemorando al tiempo el cincuenta aniversario del nacimiento y presentación del mismo en mayo de 1973 con ocasión de recibir Álvaro Domecq Romero (su creador), el Caballo de Oro de la Feria de Jerez, de manos del entonces príncipe Juan Carlos junto a su esposa, la princesa Sofía.

Vayamos por partes: el actual director de la citada institución ecuestre, Jorge Ramos Sánchez, abriendo plaza ofreció el reconocimiento público a quien esto escribe, dando al tiempo la bienvenida al público; la brevedad de su intervención -algo que siempre es de agradecer-, no restó un ápice de emoción a la apertura del acto por mi parte, por la de mi esposa, Milagros y mis hijos, Víctor y Álvaro. Durante mi intervención -que quise breve como quien me había precedido-, agradecí el ofrecimiento al director, al cuerpo de jinetes y a cuantas otras personas habían brindado su colaboración para el desarrollo del mismo, refiriéndome al creador del espectáculo y a su esposa, Álvaro Domecq Romero y Maribel Domecq Ibarra, -como el resto de invitados ocupando el palco de honor-, al haber sido ellos los que hace cincuenta años me brindaron la oportunidad de poner voz a las distintas disciplinas que conforman el espectáculo y que aún hoy continúa sonando en el extraordinario picadero de la Real Escuela como en tantas otras ocasiones ha sonado entre otros grandes acontecimientos en las exposiciones de Sevilla y Zaragoza.

Después, llegado el descanso y dando continuidad al programa nos trasladamos al guadarnés y las cuadras en donde nos esperaban los jinetes capitaneados por Ignacio Rambla, -jinete olímpico, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas y medalla de bronce en los Juegos Ecuestres Mundiales en Jerez en 2002, como su compañero Rafael Soto-, profesores ambos de los jóvenes alumnos y jinetes estrella de ‘Cómo bailan los caballos andaluces’. La jubilación del segundo no le aparta de su casa y, al final pudo hacerse presente con un mundo de abrazos a repartir entre homenajeado e invitados. Aquí, en este lugar, y, tras el saludo a cada uno de los jinetes -doce si no conté mal-, el director, Jorge Ramos, auxiliado por María del Carmen Gómez, figura indispensable desde su destacada labor en el Departamento de Área Técnica, me hizo entrega de una publicación titulada ‘Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre’ que, editada por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, es el más completo y bello documento gráfico que a no dudar ha sido publicado como homenaje a los caballos, a sus jinetes, a las instalaciones todas de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, con textos de Isidro Moreno Sánchez e ilustraciones -extraordinarias todas ellas-, de Miguel Ángel Castaño, José del Río, Daniel Aubry, Rafael Lemos, Rafael Vasco, Laura Trujillo y otros grandes artistas de la imagen.

El ejemplar en cuestión me ha dado la posibilidad al tiempo de tener en mi poder las rúbricas de todos y cada uno de los jinetes, jóvenes y veteranos que han querido manifestar con su breves textos -algunos- y sus firmas la totalidad de los mismos, su cariñosa adhesión al sencillo y emotivo homenaje que la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre ha tenido a bien ofrecerme en el mediodía del feriado miércoles 10 de mayo de 2023, por ser la voz desde el primer día, en mayo de 1973, del espectáculo ‘Cómo bailan los caballos andaluces’: a los que lo han hecho realidad, a los que le han dado forma, a los presentes, a los ausentes, a mi chófer -ordenanza de la Real Escuela- Francisco Rosado (Paco) por su siempre disponibilidad y empatía, a mis amables lectores por haber prestado atención a este texto, mi más profundo y sincero agradecimiento.