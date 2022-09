El Impuesto del valor añadido (IVA) siempre ha sido criticado desde ámbitos sociales porque afecta por igual al rico que al pobre. No se cumple quien tenga mas riquezas que contribuya más. Como debe ser, pues un kilo de pan común tiene un IVA del 4% para ricos y pobres. En vez del IVA, se puede hacer como se hizo durante la dictadura, que en vez de subir el impuesto, y el precio por la carestía del trigo, bajaron los 1.000 gr, un kilo, a 800gr, y aún está así. Ahora se hace.

La rebaja del IVA va a beneficiar más a las rentas altas, que no son la de los trabajadores y clases medias. La acción de rebajar el IVA es un método muy querido por la derecha que defiende los intereses de las grandes empresas. El IVA es un impuesto regresivo. Pero con la rebaja pasa como en Madrid con la bajada de impuestos, que después no hay dinero para los servicios públicos. Muchas empresas ponen su sede en Madrid, al igual que algunas medianas y grandes fortunas. Es casi un paraíso fiscal. Pero la enseñanza pública, la sanidad pública, los servicios sociales se los ceden a empresas privadas, que tienen que ser rentables.

No he leído aún noticias sobre la decisión de aumentar impuestos a las entidades financieras, ni a las eléctricas. Ahora comprendo por qué algunos ministros y personajes políticos entran en los consejos de administración con buenos sueldos. Traban usando los contactos adquiridos en el ejercicio político, porque esos altos sueldos no son gratis.