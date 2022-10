Rebeldía y distorsión

Está claro que lo que se vende de un lugar no lo dice todo de ese lugar y, a veces, incluso, no dice absolutamente nada. Que Jerez se siga vendiendo como la ciudad del vino, del caballo, del flamenco y de las motos suena tan arcaico como los comentarios de quienes se aferran a la 'nostalgia' para añorar la época de los señoritos y ese Jerez de unos pocos. Y hablo de Jerez, porque soy de aquí y porque, sin querer sacar a relucir galones que, tal vez, no me correspondan, apuesto por mi ciudad más que muchos de los que cobran por hacerlo.

Y lo mismo ocurrirá con distintas ciudades, pueblos y personas cuyo sentimiento de identidad no va de banderas, sino de paseos, recuerdos, olores y anécdotas. De esta forma volvió, hace un par de semanas, uno de los minifestivales que se han terminado por asentar en nuestra ciudad, el 'Vente pa Jerez', donde apareció por primera vez una de esas bandas que mucho tienen que ver con lo expuesto anteriormente. Cualquiera conoce Sevilla, en este caso, como cuna de la Semana Santa, de gran parte del flamenco, dela Expo 92 y de un enorme atractivo para los guiris, que se quedan en una superficie que deja vacíos a quienes sienten de verdad a la capital. Con esta banda, llegó esa distorsión que no es más que un grito de socorro que no solo incumbe a Sevilla, sino a toda Andalucía, donde un enorme sector lucha por desprenderse de unas cadenas que todavía la atan a una tradición que no nos deja respirar.

Los acordes, arreglos y 'quejíos' que sonaron hace casi dos semanas pusieron de manifiesto, una vez más, el fuego que nace de los corazones de gente joven -y ya no tan, tan joven- que prefiere dar un paso al frente, por arriesgado que parezca, para romper los moldes de un panorama que se aferra a algo que ya huele a rancio. Y lo hicieron de la mejor manera, tantos artistas de todos los lugares que personifican aquello que el recientemente desaparecido Diego Pantoja dejó un día bien claro: "lo más bonito del mundo es el arte".