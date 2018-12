Los partidos deben hacer una profunda reflexión tras los resultados cosechados en las elecciones del pasado día 2. Son muchas preguntas a las que tienen que encontrar una respuesta si no quieren que también sea aciaga la siguiente cita con las urnas, la del 26 de mayo, con unas municipales y unas europeas -también habrá regionales en las comunidades 'no históricas'-. Para empezar tendrán que preguntarse por qué aumentó el número de electores que rehusó a no serlo. El aumento de la abstención es un síntoma preocupante. Y segundo tienen que reflexionar que una formación como Vox haya aumentado exponencialmente. La jornada del 2 de diciembre fue mala para el PSOE, que está a un paso de perder la Junta; fue mala para el PP, que perdió votos aunque, paradójicamente, esté muy cerca de conquistar San Telmo; fue mala para Ciudadanos ya que, aunque aumentara en votos, no logró el sorpasso en el centro derecha; y también fue mala para el binomio Podemos-IU, que sigue sin ser una alternativa solvente frente al PSOE.