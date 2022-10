La Religión sensorial

Para tener éxito basta con encontrar algo que satisfaga. Lo mismo da que sea una chuche, un revolcón desahogado que una trascendencia. Da igual si es divino o si es humano, con tal que me guste y haga 'tilín' hay que tenerlo. Daos cuenta que vivimos en el reino de la sensualidad y complacencia hedónica; toda otra cosa estará destinado al fracaso. Si un niño dice que esto le gusta, es argumento suficiente para que el/la progenitor A o B se lo consiga ¡pobre de quien no lo haga! La satisfacción inmediata es como el primer pis irreprimible: ahora, ya, aquí, de inmediato, o me lo hago.

Con la religión pasa otro tanto, queremos que nos satisfaga, no que nos convierta, mucho menos que nos santifique ¡por Dios! De no ser lo que soy, diría que tenemos un bazar chino donde se vende cualquier producto a precio de saldo con sabor a melaza y olor a zoco turístico, que suelen tener exuberancia de colores y sensaciones indescriptibles.

Me imagino a Jesús de Nazaret, en aquellos inmensos soportales del Templo, intentando desalojar el mercadeo de la casa de su Padre. El tal Jesús era, sin duda, un ingenuo. No se había percatado de la influencia cultural y económica que aquello suponía para la ciudad. Su látigo atentaba contra el producto interior bruto jerosolimitano, incluso contra la satisfacción religiosa de quienes allí volcaban sus legítimas intenciones. Además ¿no se daba cuenta de que la gente se sentía tan agustito pagando las ofrendas que les servían para purificarse? No había entendido nada del subsuelo de mercado que allí había: era una clara terapia para el pueblo religioso, le hacía 'sentirse bien'. De sobra lo sabían los altísimos encargados de su religión.

Ya no se trata de conocer y vivir la verdad, sino de curar la sensación primaria a costa de lo que sea. Pasa ahora mismo, cuando queremos sustituir la necesidad de la verdad por el bienestar. ¿no será la religión un producto, como tantos, en que el objetivo es tan sólo el bienestar? Esto es como abrir un melón y encontrarse con el indeseable sabor a pepino de la falta de madurez. Buscamos sentirnos bien con nosotros mismos, y a 'juir' ¿No estaremos resucitando a Nietzsche cuando proféticamente notaba en la religión un cierto tufillo opiáceo a causa de -y esto lo digo yo- esa variedad de sincretismo budista de satisfacción personal? No pretendo criticar el budismo, que es ascético, sino esa mercancía de movimiento insulso, que cierta clase yupi practica, para sentirse bien, sin nada más. Las estrellas de Hollywood han hecho proselitismo de esa especie de sensación religioso y colchón espiritual. Keanu Reeves, Harrison Ford, Patrick Swayze, Melanie Griffith, Orlando Bloom, Alanis Morissette, Oliver Stone, Tina Turner, Uma Thurman… se han erigido en los nuevos predicadores del encuentro con el yo agradable que se autorrealiza con el OM repetido que deja tanta paz como sensación de nada ¡OMMM! del divino Brahman y el universo entero.

Lejos de mi poner en entredicho el budismo, o cualquier corriente espiritual que haya, sino la insustancialidad en la que convertimos todo cuanto tocamos. No está mal disfrutar, ser feliz o tener sensaciones; si por el contrario no ponemos la capacidad de aspirar, con esfuerzo y dedicación, a los valores que verdaderamente constituyen el haber de nuestra esencia. Las corrientes hedonistas y primarias que conlleva el 'me gusta' terminan por imponer la piel al pensamiento, las corazonadas mágicas a la razón, el pansexualismo al esfuerzo cotidiano de la educación y el sacrificio. No estoy contra la satisfacción de los sentidos, pero sí, cuando estos se convierten en la finalidad misma de los hechos. Las mareas sociales son fortísimas para resistir su envite, y no podemos comportarnos como medusas y moluscos que lleva la corriente. Da igual la actividad que sea o la creencia que se tenga, el ser humano en todas sus manifestaciones tiende al cuerpo, algo así como la manzana de Newton en la célebre ley de la gravitación universal, que cae por su propio peso. Es imprescindible ponerle alas a la materia errabunda que nos arrastra a la dejadez y el abandono.

La indudable belleza de las manifestaciones religiosas que nos arropan, tan sensitivas, son a todas luces harto agradables, si no fueran tan frecuentes, que terminan haciendo habitual lo que debería ser sólo extraordinario. Además, pasa con los sentidos como con los fuegos artificiales, que, en cuanto explotan, se diluyen los efectos en el firmamento de la nada. ¿No nos estará ocurriendo lo mismo con las bellísimas, indudablemente, procesiones religiosas de nuestra ciudad, que, así que acaban los placeres del momento, se diluye el compromiso del futuro, quedando todo en agua de borrajas?

El 'me gusta' de los sentidos y las emociones religiosas se pueden quedar en satisfacciones sensoriales si a ello no añadimos algo más consistente y duradero que vertebre ese cimiento que procura mayor estabilidad humana a lo que ya sólo se ha convertido en cultura de calle o mercadeo turístico para el PIB, causa de justificación y argumento esgrimido, cuando se hurga en el tema de la mesura y la necesaria profundización. El pueblo lo pide, el político lo procura y el comercio lo desea. Al fin todos unidos, contentos, y, sobre todo, satisfechos. Con todos mis respetos. Que hagan ustedes mucho bien y no reciban menos.