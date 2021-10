Religiosidad popular

No No es nuevo que el actual Papa Francisco vea con agrado las manifestaciones religiosas en el seno de los pueblos. En 1988 la Conferencia Episcopal Española abordó un estudio, estrategia, pastoral, sobre los pros y los contras de las manifestaciones religiosas. Rafael Bellido, añorado obispo de Jerez, también lo abordó. N o es nuevo el interés de los próceres obispos en estas manifestaciones, que a veces parece que se salen del ámbito religioso para caer en espectáculo turístico y el negocio hostelero.

El Gran poder de Sevilla va a visitar los barrios mas pobres de Europa en Sevilla, para reivindicar que no sean descartados del bienestar, con trabajo, urbanismo, limpieza... En Málaga una "Magna" con miles de asientos ya vendidos y atracción para el turismo en este mes.

Pero España cada vez se declara menos católica, pero gustan las manifestaciones religiosas. A veces tanta manifestación distrae de la acción de hacer un mundo mas justo y con menos descartes. Un ejemplo es la capilla municipal, en el cementerio municipal. La han rellenado de imágenes que distraen de las bienaventuranzas, de la injusticia ante los empobrecidos... Si es municipal, debería el Ayuntamiento de creyentes y no creyentes, edificar un espacio laico, no confesional, en el mismo Cementerio Municipal. Las creencias no se imponen.