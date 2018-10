Retrasos y falacias del Servicio Andaluz de Salud

En respuesta a la rueda de prensa del pasado viernes 5/10/2018 que ofreció el delegado provincial de Salud y los gerentes de las áreas sanitarias de la provincia podemos resumir la oferta en lo que anoto como título perfectamente.

La oferta que se hace es muy insuficiente y no cubre las reales necesidades ni de la población ni de los profesionales de la medicina. En todos los centros de salud no se les garantiza con esta oferta ni un mínimo de un médico más por cada uno de ellos, y la población es gran conocedora de las demoras asistenciales tanto en la cita como en su entrada en las consultas. Es una escena diaria ver cómo se agolpan los pacientes en las puertas de nuestras consultas, pues no podemos tener pacientes citados a 5 minutos teóricos para cada uno y atender de forma sincrónica a pacientes que acuden sin cita (mal llamadas urgencias).

La repetición constante de la administración de la "adecuación de recursos" y la "prioridad por la Atención Primaria" no dejan de sonarnos a los profesionales como palabras vacías cara a la galería. De ello nos damos cuenta cuando debemos de soportar tan alta presión asistencial a diario y ser la cara visible de sus proclamas. ¿Cómo puede explicar el delegado que tengamos cupos de pacientes tan altos por cada médico de familia?.

La cacareada 'Estrategia de renovación de Atención Primaria' es un mantra repetitivo de los representantes políticos de la administración que ya se nos intentó vender como novedad hace ya más de dos años (junio de 2016) cuando era consejero el Sr. Aquilino Alonso. Tras dos años que llevamos aguantando los profesionales la nefasta situación en nuestras consultas, ahora se nos vende como la gran respuesta algo que no se aproxima ni a la centeava parte de lo que en realidad se necesita.

Reiteramos que la solución a esta situación tan desfavorecedora de los pacientes y profesionales pasa por la dotación presupuestaria precisa y con plazas en propiedad en oposiciones anuales que cubran los huecos que a diario tenemos en nuestros centros. Es normal ver cómo nuestros profesionales se van a otras comunidades autónomas o al extranjero huyendo de la precariedad laboral y la inestabilidad profesional. Les recuerdo a todos que actualmente llevamos ya dos concursos de oposición sin que se hayan adjudicado las plazas a sus propietarios y que este proceso puede durar más de 4 años desde que se convocan hasta que se entregan. Con contratos e interinidades no se va a dar una asistencia de calidad, lo aseguro. ¿Cuántos pacientes ven peregrinar por las consultas de los médicos de Atención Primaria a infinidad de médicos en tránsito continuo sin tener uno estable en el que depositar su confianza?.

El tema de la capacidad diagnóstica es otro de los temas manidos de la administración, pues para ello debería de dotarnos de la real posibilidad de indicar pruebas diagnósticas desde nuestras consultas y son ya más de dos años de demora esperando que podamos hacerlo. Mientras, seguimos enviando nuestros pacientes a las consultas de nuestros colegas hospitalarios sin que se nos reconozca la realidad de nuestros títulos de especialistas que la gran mayoría de nosotros ostentamos. De esa forma, los pacientes ya conocen su continuo peregrinar entre consultas y con demoras por duplicadas: para la cita en el hospital y para las pruebas solicitadas.

Otro tema sería que se revisara si disponemos de suficientes médicos y recursos asistenciales para aguantar esta 'potencial oferta', pues ya arrastramos en todos los centros demoras en las citas facilitadas para pruebas básicas como es un TAC y que se excede lo publicado en el Decreto de Garantías. Sin el número suficiente de radiólogos (por ejemplo) se deberán continuar derivando pacientes a la red concertada del Servicio Andaluz de Salud, donde hay personal de sobra para rellenar las carencias de los hospitales de la red pública y que libremente deciden no trabajar en la pública.

Por algo será…

Del tema de la formación, tan solo ponemos en público conocimiento que casi todo lo que se nos oferta o es por sistema on-line (con tu ordenador, en tu casa y con tu tiempo libre) o mixto presencial y on-line, en el que un 75% de las horas son no-presenciales. La formación se hace gracias a la entrega y pesar de los profesionales y sus familias. Que la población lo sepa.

Creo que este buenismo de noticias e intenciones está motivado por la época pre-electoral en la que nos encontramos y la presión que se les ve que soportan por la inminente convocatoria de huelga de médicos de nuestros colegas en otras provincias andaluzas originadas por la Asociación Basta Ya de Málaga. La propia inercia en la mejora no se le conoce a la administración sino se ve presionada.