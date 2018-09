Los Reyes Cofrades

Los jerezanos que representarán a los Reyes Magos de Oriente ya están elegidos para el próximo año. Será en la cabalgata de la ilusión que tendrá lugar en la víspera de la Epifanía. Un día señalado no sólo para los aficionados a las zambombas y a los villancicos, sino también para los cofrades. No hay mayor alegría que la trasera de la carroza del Rey Baltasar cuando se ve en la lejanía y acaba el largo periodo de Navidades en la ciudad. En este Jerez donde más duran los pestiños en los escaparates no porque no se vendan, sino porque la temporada navideña dura algo así como una cuarta parte del año, que ya es decir.

Tradicional ha sido la elección de los Reyes Magos por parte del Ayuntamiento donde siempre se ha ido buscando un perfil. Un empresario que se elige por aquello de crear riqueza, un artista -este año no aparece ninguno entre los elegidos- una mujer y, en muchas ocasiones, un cofrade. Hay que citar a Paco Barra, Juan Cervilla, Miguel Monge, Miguel Ruiz Ruiz, Vicente Prieto Bononato, Pepe Castaño, Juan Manuel Bocarando, Santiago Zurita, Ana María Salas, Paco Gómez, Pepe Torreglosa, Alfonso Reimóndez "Lete" y alguno más que se puede quedar en el conjunto de los que fueron. Están ahí y no es invención mía.

Este año sí que hay un cofrade. Se trata de Félix Moreno. Hermano de la hermandad del Transporte. Un tipo grande en lo físico y en lo personal. Pero quizá Félix ha sido designado por su condición de gran empresario hecho a sí mismo.

Los cofrades, desde hace ya algunos años, no están en esta tripleta que tanto arraigo tiene en la ciudad. No sabemos si este detalle responde a la baja estima que hoy en día tienen las cofradías o quizá a que no hay nadie que aglutine de manera general a todo este colectivo tan nutrido.

La cabalgata de los Reyes Magos es toda una ilusión para los cofrades porque se van las Navidades y comienza la Cuaresma. Pero sería mucho más emotiva para todos si sobre la carroza estuviera un cofrade. Como los ha habido. Y como esperemos que sigan estando. De otra forma sería señal de que vamos muy mal.