Las niñas se comen sin miedo, qué digo, con ganas, los tres reyes magos de chocolate que sus padres les han comprado minutos antes. Tras desnudarlos del papel plateado que les cubría y que hacía de vestiduras festivas y coloreadas, las pequeñas les arrancan las cabezas de un bocado. Guillotinados, huecos por dentro pero rellenos de ilusión, chuperretean el cuerpo de los magos hasta descuartizarlos a bocaditos y que pasen a mejor vida en los jugos gástricos de sus barrigas. Las observo, y a los padres también. Ellas, con el subidón de azúcar por sus venas y la alegría les hace saltar el corazón y corretear por la cafetería. Los padres, tranquilos, reviven sus tiempos de infancia, cuando ellos también hincaban el diente a sus reyes de chocolate. La historia se repite y la alegría se contagia. Sigo mirando mientras mi hijo rechaza un pestiño con el dedito, diciendo que no, no, no, colate, colate mejor... Claro, chocolate. No ha llegado a la edad de los pestiños. No recuerdo si alguna vez me zampé un rey de chocolate, seguro que sí. En la tarde de ayer viajé un rato al pasado. Lo saboreé, casi tanto como ellas.