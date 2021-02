Manifiestamente mejorable

Me estoy refiriendo a la democracia española. Hace 43 años de la aprobación de la Constitución, que necesita reformas profundas para que las nuevas, y no tan nuevas generaciones, se sientan a gusto en ella. Esta epidemia nos trae la necesidad de repensar el acuerdo del pacto constitucional, pues en aquellos años, la opción era entre democracia o dictadura. Se ha ido mejorando en flecos, pero el Covid-19 golpea la realidad.

En la revista de este mes de 'Cristianismo y Justicia', Óscar Mateos, doctor en Relaciones Internacionales, profesor en Universidad Ramón LLull, denuncia que: "El poder ya no reside de forma directa en el ámbito de la representación política, sino que se ha trasladado a una esfera no democrática y opaca". Es la mano invisible del dinero que acude donde se necesita según afirmaba Adam Smith, 1776, y no es así.

En los últimos 150 años han existido 14 desastre económicos mundiales, BBC 2020. Y los gobiernos han acudido en la ayuda del empresario y el capital. Ha ocurrido que siempre la crisis la recaído sobre los trabajadores, los pequeños empresarios. Encuentro cierta la afirmación del papa Francisco: "Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo". La secuela económica de la pandemia no debe recaer sobre los empobrecidos y mujeres