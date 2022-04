Sábado Santo sí, tal vezbalance de una Semana Santa recuperada

Con sus incidencias, con sus problemas e instantes inolvidables acabamos de vivir afortunadamente la Semana Mayor y he creído necesario, visto lo visto, dejar pasar unos días para analizar, con una mayor perspectiva, lo acontecido en la pasada Semana Santa, tras dos años de ausencia de las Cofradías en nuestras calles, obligadas por la Pandemia, aunque diversos factores que se han jalonado desde el Sábado llamado de Pasión hasta el Sábado Santo, me mueven a reflexionar sobre ellos y aportar mi propia visión sobre los mismos y sus consecuencias, con la que seguro estoy muchos no estarán de acuerdo, pero ello no debe servirme de excusa para no mostrar públicamente mi parecer, con la exclusiva intención de ayudar - según mi personal punto de vista - a que nuestra conmemoración pasional sea cada vez más singular, auténtica y perfecta…

Sin duda, en la Semana Santa que acabamos de vivir, por positivos o negativos, destacan algunos hechos tales como la llegada, desde el extrarradio al centro de la Hermandad de la Entrega de Guadalcacín, los incomprensibles estragos causados por la lluvia, no solo en el patrimonio sino muy especialmente en muchos cofrades de sus cortejos ante la temeraria decisión de algunas Juntas de Gobierno de "irse a la calle" y por supuesto los lamentables e inadmisibles hechos protagonizados durante "La Noche de Jesús" por una Cofradía; la de las Cinco Llagas"; que salvo a la del Santo Crucifijo, que pasa primera por Carrera Oficial, afectó a todas las que realizan su Estación penitencial en la Madrugada y provocó un auténtico caos entre quienes se encontraban en las calles con la intención de contemplar las hermandades de esa noche, hecho este que creo exige la adopción de medidas contra la imprevisión e incapacidad de los responsables de semejante desaguisado que daña seriamente la imagen y el buen nombre de nuestra Semana Santa.

Pero acometamos una particular revisión de nuestra Semana Mayor, en este año del Señor de 2022

Superando la dificultad de la distancia con el centro urbano de Jerez, que les exige un auténtico esfuerzo, los cofrades de "La Entrega", del antiguo poblado de parcelación agraria y actual pedanía, confirmaron su ánimo de integrarse con normalidad en la conmemoración pasional de la ciudad y evidenciaron no solo un encomiable espíritu sino un saber estar que Jerez les agradeció con entusiasmo, elevando la jornada de vísperas del llamado Sábado de Pasión a verdadera categoría de un día y de los buenos de la propia Semana Santa, por lo que se hacen acreedores al reconocimiento y felicitación de todos los cofrades jerezanos, incluso de los recalcitrantes que siguen pensando que lo de este año es "flor de un día"…

Que pudiera ocurrirles a algunas de las Hermandades nuevas, pase. Que ha influido, sin duda, la obligada ausencia de Cofradías en la calle los dos últimos años, por el COVID, evidente, pero lo que no admite disculpa es la decisión de salir; no ya por el daño a su patrimonio artístico y devocional, que también sino por el posible daño a sus propios hermanos; especialmente los más pequeños y los de mayor edad; a los que se expuso a recibir una peligrosa mojada por la lluvia e incluso al desconcierto que los aguaceros provocaron en los cortejos procesionales y en las calle, que ignorando el riesgo; por muchos partes meteorológicos que se quieran ahora argumentar; decidieron imprudentemente salir de sus templos, lo que exige un pronunciamiento de sus propios Cabildos con respecto a quienes los dirigen…

He podido comprobar, al contemplar su discurrir por la Carrera Oficial como, en los últimos años, a nuestra nómina de Cofradías se han incorporado, con buen ánimo, notable dedicación y plausibles resultados devocionales y estéticos, que vienen a mejorar y engrandecer nuestra Semana Santa, pero al mismo tiempo también he podido contemplar el triste caminar de algunas Hermandades, con muchos años de antigüedad, que se han hecho viejas, cuyo cortejo de hermanos mengua alarmantemente y cuyo patrimonio exhibe un abandono y ausencia de conservación verdaderamente lamentable, cuyos nombres omito por no hacer mas leña del árbol caído…

¡ Ojo a este problema frente al que se impone adoptar medidas¡

Desde aquellos históricos Capataces y sus sagas; "Gorrión", "Sacrificio"; Domínguez o nuestro Olmedo "El Papi", que dejaron huella en el mundo cofrade de Jerez; hemos disfrutado después y aún lo seguimos haciendo de magníficos artistas de la costalería, que han creado escuela y que han elevado este arte en nuestra ciudad, cada uno con su propio estilo, a un nivel extraordinario; cabe mencionar por justicia en este aspecto a Paco Yesa, Martín Gómez, Tomás Sampalo o Joaquín Bernal y alguno más; aunque por el contrario nos ha aparecido un nutrido grupo de aficionados a esto que además de vociferar delante de los "pasos", con escaso sentido de la estética acústica, tratan de alentar a los costaleros con expresiones tales como el hortera sevillano "mi arma" y desde luego con el repetitivo soniquete de "valientes", como si con eso hicieran mas eficaz su mando "del martillo", lo que deja mucho que desear y desde luego no contribuye en nada a su buscado prestigio en esto de la "costalería". Y encima, alguno, se deja trozos del "canasto" en alguna esquina de los palcos…

Y en este capítulo, reseñar también que incluso tenemos modernos Capataces que compaginan dicho cometido cofrade, nada más y nada menos, que con el cargo de Hermano Mayor de una corporación nazarena, lo que me lleva a reflexionar sobre si con esta proliferación de Cuadrillas, costaleros, capataces y auxiliares no hemos creado en el seno de nuestras Hermandades una auténtica fuerza de presión para imponer criterios en un Cabildo. ¿Es así, o no? Alguien debería estar atento a esta tendencia…

Por razones muy personales que no tengo por qué explicar, siempre he mantenido mucho contacto y no oculta simpatía por la Hermandad de Jesús de la Vía Crucis y María Santísima de la Esperanza, por lo que lo ocurrido en la pasada madrugada me ha producido una profunda tristeza imaginando la que habrían sentido de vivir hoy los magníficos cofrades de esa Hermandad; Enrique, Manolo, Escudero, Atalaya, Guerrero, Pepe o Paco; contemplando el precipitado e inevitable regreso del "Palio" al Convento de San Francisco por la imprudencia y la impericia con la que, antes de su salida, actuaron los dirigentes de dicha Cofradía; por mucho que se haya querido "vender" en estas mismas páginas un inexplicable y gratuito gesto de otra hermandad con su máximo dirigente, que creó un serio problema al resto de las de "La noche de Jesús", y a quien supongo se le demandarán, por su propio Cabildo de Hermanos y por los organismos cofrades de la ciudad las responsabilidades debidas…

¿Cuándo será el año, en Jerez, que la Unión de Hermandades acabará con los vacíos en la Carrera Oficial y aplicará, con la flexibilidad necesaria, un horario que permita contemplar el paso de las Hermandades por la misma sin interrupciones e insufribles cortes entre una y otra Hermandad? Hay cofradías con menguados cortejo que disponen de exceso de tiempo para discurrir entre Aladro y Catedral, otras que imponen distancias ridículas entre sus parejas de nazarenos, alargando lo que nunca lograrían por su número y convirtiendo su tránsito en algo tedioso y hasta ridículo…

Y en este apartado nada mal estaría que algunas Cofradías cuidaran mucho más de lo que lo hacen la estética de sus nazarenos, evitando uñas pintadas, calzado inadecuado, túnicas excesivamente cortas o largas, etc. Como siempre se ha sabido que se debería hacer y ahora algunos ignoran…

En general, aparte de la logística empleada este año en el montaje y desmontaje de los Palcos, que ha sido bastante cuidadosa con interrumpir lo menos posible el tráfico de vehículos y de personas, durante la semana, a pesar del desconcierto provocado por la lluvia en algún momento puntual, Jerez ha cuidado bastante la limpieza de su trazado urbano, al menos en lo que al centro se refiere y tampoco ha faltado el riego de las zonas mas transitadas durante los días de Semana Santa, aunque tras el Palquillo en plaza Aladro algún vándalo se dedicara a esparcir por el suelo, el Domingo de Ramos, el contenido de una papelera repleta de basura que así permaneció mas de veinticuatro horas sin que nadie se preocupara de recogerla del suelo.

Sin embargo, el aspecto de calles y plazas durante la Madrugada dejó muy mucho que desear, ofreciendo Jerez un lamentable aspecto de suciedad, causado eso si por los propios ciudadanos que a veces creemos que la ciudad es nuestro particular basurero, tirando todo lo que nos viene a mano; bolsas, restos de comida, plásticos, vasos, etc.; lo que propicia esa negativa imagen que se pudo percibir en la pasada noche de Jesús…

Si a eso le añadimos que Jerez era, por sus cuatro puntos cardinales del centro "puro aroma" a meados, cuyo rastro corría en cuanto hubiera una mínima pendiente en el lugar donde alguien había evacuado su vejiga, dada la evidente ausencia de una disuasiva vigilancia otro año más, el cierre de la mayoría de los bares y establecimientos de servicio público, el balance en este aspecto no puede ser mas negativo para el buen nombre de nuestra población, lo que no deja en buen lugar a la empresa dedicada a tal menester y tampoco al responsable municipal del mismo, aunque bien es verdad que a primera hora de la mañana del Viernes ya estaban actuando con intensidad las cuadrillas encargadas de realizar la limpieza de calles y plazas, aunque si durante la noche se hubieran mantenido retenes para actuar en los casos más necesarios, quizá el resultado hubiera sido bastante mejor.

Seguimos sin encontrar la solución para los cruces de la extensa Carrera Oficial, no se si por parte de la Unión de Hermandades o del Ayuntamiento. Sabido es que, en caso de multitudes en las calles, evitar las aglomeraciones del público en un determinado lugar que pueden ser causa de incidentes por la impaciencia por lograr pasar al otro lado de la calle, los empujones que se producen y cualquier ruido imprevisto que pudiera originar una estampida de la gente que supondría un riesgo para cuantas personas allí se encontraran, situación que aquí en Jerez es habitual en todos y cada uno de los pasos - muy escasos, por cierto - que se intercalan en el recorrido de la Carrera oficial, peligro que aumenta al taponarse los mismos con público que en ellos se aposta para presenciar el discurrir de las Cofradías, que mientras acaban de pasar no se pueden cruzar ya que los Vigilantes que se encargan de su regulación no lo permiten hasta que la Hermandad pase completamente, cuando para la necesaria fluidez del público se debería poder atravesar de una parte a otra por delante de las distintas presidencias que en cada cortejo figuran, una vez que estas se detengan precisamente al llegar a estos puntos del recorrido penitencial, como se hace en otras poblaciones…

También se debería establecer una cierta distancia del público, que pretende ver pasar la procesión, con respecto a la zona habilitada para los cruces y no permitirse que se estacione en un lugar, como aquí se hace, en el comienzo mismo del paso habilitado contribuyendo de esta manera a despejar la zona colindante. Y por supuesto, evitar las zonas de copas de muchos bares invadiendo las aceras, que son un obstáculo para la circulación de los peatones, algunos de los cuales casi se superponen con el lugar habilitado para los cruces. Todo ello se suele hacer casi a la perfección en la vecina Sevilla.

¿Tan difícil es que copiemos lo bien hecho?

Siempre he tenido muy claro las razones que tuvo nuestro primer Obispo, don Rafael Bellido para suprimir en Jerez las procesiones en el Sábado Santo, lo que obligó a reubicar las cofradías que antes realizaban su salida procesional dicho día, decisión basada en las disposiciones del Concilio Vaticano II, al amparo del cual nacería nuestra Diócesis, que declaraba litúrgicamente inhábil esta jornada, pero entonces nuestra ciudad contaba tan solo con veintinueve Hermandades de penitencia, aunque comenzaban a proliferar las llamadas hermandades juveniles, manejadas muchas de ellas no precisamente por jóvenes sino por algunos bien adultos…

En años posteriores y estando al frente de la diócesis su segundo prelado, don Juan del Río, para encauzar el mencionado fenómeno de las referidas pseudo hermandades, algunas con notable despliegue de medios en su salida a la calle y para tratar de enfrentar la paulatina descristianización de la sociedad de ese tiempo, se comenzó a oficializar bastantes de los proyectos de creación de nuevas hermandades, asunto este que en el episcopado de nuestro primer Prelado titular había estado muy restringido, lo que incrementó paulatinamente la nómina de las Cofradías jerezanas, cuyo número actual, sin contar algunos otros aún en ciernes, se eleva a cuarenta y cinco, lo que me inclina a pensar que tal vez es llegado el momento, para reorganizar no solo el número de hermandades que cada día de la Semana Santa realizan su estación penitencial, sino también para imponer cierta coherencia entre lo que muchas quieren representar, con respecto a la Pasión de Cristo, y su día de salida - respetando siempre claro está la antigüedad de las que nacieron hace ya muchos años, incluso siglos - que se debería volver a restablecer ese día final del Sábado Santo, regresando la solemnidad de la Resurrección a la luminosa mañana del Domingo, como siempre fue aquí…

Como reza el titular de este análisis, Sábado Santo Sí, tal vez.

La palabra la tiene el señor Obispo.