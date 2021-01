Salud, salud y salud

Cuando, todavía, no nos hemos recuperado de la avalancha de mensajitos de móvil felicitándonos las Pascuas y de tantos vídeos de dudoso gusto, insulsas frases inventadas por estultos filósofos que han estudiado con esos planes salidos de las nefastas leyes de educación al uso y que son repetidas por ignorantes que creen que Bécquer es una nueva marca de vino, preparémonos para volver a sufrir la condena telemática de las felicitaciones para el año nuevo. Otra vez habrá que apagar el aparato para no oír el pitido anunciador de un nuevo mensaje. Creo que una de las buenas acciones que podría otorgarnos el Gobierno para expiar sus manifiestas culpas por acciones tan en contra de la ciudadanía, sería prohibir que se recibiera más de tres mensajitos en estas últimas horas del nefasto año veinte. No dudo de la buena voluntad de los remitentes pero su efecto es insoportable. No sólo ya por la impenitencia constante de su repetición sino por el mal gusto de sus contenidos. Si nuestras universidades no estuviesen como están de tan pobres contenidos, si las tesis doctorales fueran como deben ser, estudios sesudos sobre temas importantes y no patéticos trabajos para ser copiados por políticos con ansias de títulos que tapen sus carencias y den efímero lustre a sus cortos y paupérrimos historiales, deberían fomentar trabajos de investigación que buscaran el sentido a tan bochornosa proliferación de inventores de mensajitos que hacen sonrojar. No cabe la menor duda de que todo esto no es nada más que el resultado del mínimo interés que la mayoría de los gobernantes tienen a la hora de buscar que nuestros jóvenes estén formados. Si al contenido de las felicitaciones le sumamos la realidad increíble de cómo están escritos, con la ortografía básica ausente, estaremos abocados a un fin de año para tirar el móvil a la basura y pedirle a los Reyes uno nuevo. Yo, sin móvil y creo que, todavía, sin faltas de ortografía, les deseo un año lleno de bienestar y mucha SALUD.