No se trata de nostalgia, ni de ejemplaridad. Sino de valorar lo conseguido con el esfuerzo de muchas personas, y evitar que por el tiempo pasado, se piense que el sistema sanitario fue un regalo. Fue una conquista ciudadana.

Barriada La Granja. Un grupo de jóvenes cristianos se instalan en el barrio: A.VV. "Pueblo Nuevo" La Granja. Guardería, sanidad, limpieza de calles. Un local con las fotos de José Antonio y Franco a los lados de un crucifijo. Una mesa, una bicicleta depositada, es el local de la policía municipal. Allí comenzó el Dr. Blanco el consultorio y la movilización ciudadana. Algunos vecinos se van comprometiendo. Recuerdo a José una persona mayor afectada de silicosis: recogida de firmas, visitas a Cádiz. Se adecenta el local y a los años se consigue la construcción del centro de salud, que hoy se llama Dr. Manuel Blanco.

La primera vez que fui solo al médico, éste levantó la vista, me miró, y me dijo: ¿Qué receta quieres? Me quedé asombrado. Posteriormente colaboré con la asociación de "5 minutos" de consulta, como mínimo por cada paciente.

Tuve un cáncer y en Hematología me curaron a pesar de mis miedos y dudas. Gracias. Últimamente en el mes de junio fui a mi consultorio en Cuartillos y me desviaron a neumología. El médico que me atendió me dijo: "Vd. tranquilo, están llamando al cabo de un año". Casi como al principio. La sanidad pública hay que defenderla contra la privatización.