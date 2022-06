Sexo político

Hoy no se puede opinar libremente sobre las cosas. Hoy se exige un pensamiento encapsulado, de suerte que, si tienes un determinado criterio sobre un asunto, necesariamente has de tener el mismo sobre un kit completo de temas. Aún no somos ajusticiados en la plaza pública, -pero ya lo seremos-, los que pensamos y decimos, en cada momento, lo que nos parece oportuno. Vaya, lo que nos da la gana.

A brocha gorda, hay un pensamiento de izquierdas y otro de derechas. El pensamiento de izquierdas se dice progresista e igualitario. Eso ha permitido que, aún teniéndose asco, compartan colchón socialdemócratas y bolcheviques. Tienen claro que el poder es lo primero y no importa el precio. Y como la izquierda es promiscua y sexualmente abierta, meten en la misma cama a independentistas y terroristas redimidos. Al frente Pedro Sánchez, como el flautista de Hamelín. Habiendo para todos no habrá patadas. Cuando escasee la pólvora del Rey habrá noche de cuchillos largos. Como siempre.

La derecha se supone que defiende la libertad y toma la práctica sexual contraria. Echa de la cama a su único pretendiente. A Abascal, que siempre estuvo en su lecho y es el único dispuesto a tener relaciones con ella, le escupe a la cara permanentemente. Quizás no comprenden que, o Vox, o el onanismo. En Castilla la Vieja fue que no, que no; y después, que sí, que sí. Ridículo.

Hoy se defiende a ultranza la educación sexual en las escuelas, digo, en las guarderías. Sería divertido asistir, por una vez, a un ‘cameo’ en pleno centro político. Un ‘affaire’ sexual entre PSOE y PP. Sería hermoso mediante rapto de la novia, como en las bodas gitanas. Para unos sadomasoquismo, para otros Hansel y Gretel. Entre los dos una mayoría aplastante. Nunca se ensayó la fórmula porque igual es buena para España. Pero, ¡Cuánta depravación..!