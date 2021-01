Sherryzanías

1el Pleno del Consejo Regulador, con el voto favorable de trece de los veinte vocales del sector representantes de Cooperativas y de la patronal bodeguera Fedejerez, avala la equiparación de la zona de Producción con la zona de Crianza, insiste -sin expresa mención- en la prohibición de la coexistencia del Fino y la Manzanilla en Sanlúcar y ha aprobado mantener las ventas a granel a los consumidores finales en todos los despachos de vinos de las bodegas inscritas.

2Estos acuerdos, que han sido calificados de "históricos" por las Cooperativas , tendrán que ser ratificados por la Unión Europea.

3Al estar claramente en contra de lo acordado, las bodegas de Sanlúcar anuncian recursos administrativos y agotar todas las vías legales en defensa de lo que consideran un grave ataque a la Denominación de Origen Manzanilla y a que puedan vender vino Fino.

4Al margen de lo que pueda parecer lo decidido por el Pleno del Consejo Regulador, sí hay que lamentar la pérdida del necesario consenso a la hora de llegar a acuerdos que afectan de forma muy importante a todo el sector. Y cuando la aprobación no es unánime ya se sabe que los recursos de los oponentes producen siempre una paralización de las nuevas normas que puede durar mucho tiempo.

5En un interesante estudio de Emilio Martín Gómez sobre las bodegas de Jerez en la Edad Media, se dice que en 1523 había en nuestra ciudad 19 Casas-Bodega y se mencionan los principales bodegueros de ésa época, entre ellos Alfonso Riquel Moriel, Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, Catalina García y el mercader genovés Juan Cigales Morice.

6Un recuerdo histórico para Cádiz porque entre mediados de los siglos XIX y XX fue una destacada ciudad vinatera con ilustres apellidos bodegueros como Lacave, Moreno de Mora, Lacoste, Shaw, Diaz Tezanos, Aranda y Harmony, con bodegas en extramuros de la ciudad, en lo conocido como Segunda Aguada. No tenían viñas y compraban el mosto o el vino para terminar su elaboración. Desde 1933 formó parte de la demarcación de la Denominación de Origen del sherry hasta que en 1964 - por acuerdo con el Consejo Regulador- las 3 Bodegas que permanecían funcionando, Lacave S.A., Bodegas Gómez y Abarzuza y Cía. se trasladaron a El Puerto de Santa María y a Jerez.

7 En aquellos años finales del XIX las etiquetas de los vinos de Jerez recogían denominaciones curiosas: Amontillado Natural, Estilo Oloroso, Solera Superior, Gran Vino de Pasto y una muy especial que decía "En rama sin aguardiente", explicando que el vino no había recibido encabezado alcohólico.

8Recordar también que en el año 1883 un grupo de Doctores- Médicos jerezanos publicó un Informe recomendando el consumo diario de vino de Jerez, especialmente cuando hay epidemias. ¡ El consejo está de plena actualidad!

9El Ayuntamiento de Jerez ha decidido aplazar nuevamente la XI edición de Vinoble, el Salón Internacional de los Vinos Generosos, por las consecuencias causadas por la crisis sanitaria del Covid-19. No habrá la celebración en 2021 que estaba prevista para finales de mayo y las miradas están puestas ahora en 2022.

10En los últimos meses de 2020, las salidas de Bodegas con destino al mercado británico se intensificaron para evitar a corto plazo los posibles efectos negativos del Brexit. Es por ello que el Reino Unido ha sido el único mercado en el que las ventas del jerez han crecido en el pasado año.

11 En el mes de diciembre pasado, la Diputación Provincial de Cádiz puso en marcha una campaña para promocionar el consumo de productos gaditanos, girando en torno a carnes, pescados, quesos y dulces. Ninguna mención al vino pese a que los hay muy buenos en nuestra provincia.

12Muy importante e interesante el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido, firmado el 24 de diciembre de 2020, sobre sus futuras relaciones tras Brexit y que lógicamente al jerez le afectará positivamente.

13Entrevista llena de jerezanía con nuestro ilustre paisano Manolo Alejandro publicada en Diario de Jerez, en la que dice que "en mi estudio no hablo con nadie sin una copa de jerez" y añade "no me han quitado ni el seseo ni el Fino, soy jerezano absoluto y total".

14La Compañía escocesa Dewar's ha declarado que el envejecimiento en botas de sherry aporta matices sublimes en el whisky, confirmando así lo tantas veces afirmado en el sector licorero de Escocia.

15Evaristo Babé, Presidente de Fedejerez, la patronal bodeguera, escribe en Diario de Jerez que confía en un "feliz año bueno" porque habrá empresas y comerciales atentos y capaces de estar a la altura para atender las nuevas demandas del mercado y recuerda que de este Marco de Jerez han salido grandísimos comerciales a lo largo de la historia que -añadimos nosotros- han dejado imborrables recuerdos nostálgicos de su magisterio vendedor. Termina su artículo Babé diciendo que tras la noche volverá a salir el sol…….¡Que así sea!